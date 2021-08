Alarma disparo en exterior de Secretaría de Salud

Victoria Félix

Hora de publicación: 12:15 hrs.

Un hombre que se encontraba protestando en la Secretaría de Salud fue detenido luego de que presuntamente agrediera a un escolta de la dependencia estatal, que en defensa propia accionó un arma de fuego y disparó al piso.El hecho, en el que no se registraron heridos, se presentó cerca de las 11:00 horas, y generó una movilización de elementos de Fuerza Civil.Ramiro Martínez, Suboficial de la Policía Estatal de la Secretaría de Salud, dijo en entrevista que el hombre identificado como Aarón Reséndiz Cepeda, se encontraba protestando afuera del edificio y al salir a atenderlo lo agredió con un cuchillo, a lo que él respondió accionando un arma larga al piso."Este joven se estaba manifestando aquí frente a la Secretaría de Salud, yo soy de seguridad de gobierno, me acerco con él y el dice que le vale... dice muchas maldiciones, dice si me vas a quitar, quitarme tú, y le digo por favor retírate y mando a uno de mis compañeros a que vayan por apoyo de la Policía, saca el cuchillo y me empieza a tirar cuchilladas."Yo me hago para atrás, le doy una orden: que tire el cuchillo, y no me hace caso, hago una detonación en el uso de la fuerza proporcional, la (bala) la tire al piso cerca de sus pies, estoy preparado como para no pegarle", dijo.Según se comentó en el lugar Aarón, de 39 años, presuntamente padece de sus facultades mentales.Los elementos de Fuerza Civil acordonaron el área y tomaron testimonio a los involucrados, posteriormente se llevaron detenido al hombre.