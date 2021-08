Alcanza Mauricio millón de seguidores en TikTok

01 min 00 seg

Perla Martínez

Hora de publicación: 17:46 hrs.

El ex Alcalde de San Pedro, que se convirtió en "tiktoker" en la reciente campaña a la Alcaldía, llegó al millón de seguidores en esta red social.Mauricio Fernández manifestó que a diferencia de hace algunos años cuando estuvo al frente de la Administración sampetrina y que la gente lo ligaba con el blindaje o al Grupo rudo, ahora lo reconocen por sus videos en TikTok."Tengo 50 años o más en la política y cuando estaban las cosas rudas de seguridad, en algunos lugares me saludaban y (decían): 'el Alcalde del blindaje' y esos rollos, ¿no?, pero ahora donde voy, todos son tiktokeros", manifestó.Fernández debutó en TikTok el 5 de febrero, cuando buscaba por cuarta ocasión ser Alcalde.En su cuenta, el panista y promotor cultural, tiene más de 260 videos y en conjunto suman 9 millones de "me gusta".Algunos de sus videos rebasan los 8 millones de vistas.Fernández muestra algunas de las piezas que tiene en La Ventura, su residencia, y que busca que estén en el Museo La Milarca.En los comentarios a Fernández le dicen 'maestro' y como lo nombraron en campaña: "tío Mau".En entrevista, el tres veces Alcalde de San Pedro dijo que analiza enviar a La Milarca aquellas piezas que tienen más vistas en esta red social."Para mí es también un monitor, un sensor muy importante que hay que darle importancia al Museo La Milarca y todo lo que va a estar en el Gabinete del Coleccionista, vamos a darle importancia a las respuestas que estamos teniendo en redes sociales de las piezas que a la gente le causa más interés", expresó."Haber llegado a un millón, ni en mi peor sueño guajiro me lo hubiera imaginado".Fernández dijo estar sorprendido por la respuesta en esta red social.Para Fernández es una de las cuentas con contenido cultural más seguidas."Yo creo que el mío sí tiene un contenido cultural y esto, te juro, que lo estoy gozando una barbaridad".La cuenta del Museo del Prado, refirió el ex munícipe, tiene menos de 3 mil seguidores.