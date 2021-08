Alerta Ombudsperson sobre desafuero a Fiscal de Morelos

02 min 00 seg

Benito Jiménez

Hora de publicación: 15:06 hrs.

Israel Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, advirtió a los diputados federales que de continuar con la intención de desaforar al Fiscal de esa entidad sentarían un precedente para vulnerar a todos los organismos autónomos del País.Este jueves un grupo de diputados de Morena exigió a la Comisión Permanente aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario para procesar los tres casos de desafuero que están pendientes en la Cámara baja, incluido el del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona."De avanzar esa intención, de establecer que no se cuenta con fuero constitucional a los titulares de órganos autónomos, en efecto sería un precedente muy riesgoso para la vida institucional, no nada más de Morelos sino del país, porque en automático ese precedente dejaría a merced a todos los titulares de instituciones autónomas para que se pueda utilizar a la Fiscalía General de la República como mecanismo de presión al momento de tomar precisamente decisiones autónomas", consideró.Desde el 11 de diciembre pasado, la FGR solicitó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia contra Carmona por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por supuestamente no contar con el control de confianza.El Fiscal frenó ese proceso con un amparo que reconoce su fuero constitucional, y aseguró que después de su nombramiento, la FGR otorgó la constancia de la evaluación de confianza.Sin embargo, la intención de removerlo aún permea en algunos legisladores, sobre todo de Morena."¿Qué es lo que protege el fuero? Lo que protege no es a la persona, no es el titular, sino la tarea que tiene encomendada, como instancia de decisión para que las decisiones no sean tomadas bajo la amenaza o bajo la presión de factores ajenos a lo que realmente objetiva en beneficio de la ciudadanía", dijo Hernández a REFORMA."Eso es lo que está en juego, eso es lo que está marcar un hito en la historia democrática constitucional en el sistema federal del país, en caso de esta intención prospere en San Lázaro".