Alerta SE éxodo de automotrices por disputa con EU

02 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 21:58 hrs.

La interpretación de Estados Unidos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría provocar que los fabricantes de automóviles decidan abandonar la región debido a requisitos de contenido difíciles y costosos, alertó la Secretaría de Economía (SE)Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de SE, dijo que si EU no llega a un acuerdo con México sobre las reglas de origen de las autopartes, las empresas podrían buscar trasladar sus negocios a países con condiciones comerciales más favorables.El T-MEC entró en vigencia en julio pasado con las nuevas llamadas reglas de origen diseñadas para una implementación gradual a lo largo de tres años."El T-MEC podría volverse intrascendente para el comercio en el sector automotriz en América del Norte porque las empresas pueden decidir no molestarse ni siquiera en cumplir con el tratado debido a que se vuelve costoso, engorroso y difícil."Podría no valer la pena el esfuerzo de intentar adquirir productos de América del Norte, así que, ¿por qué molestarse en invertir en América del Norte?", dijo De la Mora en entrevista.La semana pasada, México solicitó formalmente el inicio de consultas con Estados Unidos para resolver una disputa sobre la interpretación estadounidense de la forma de medir el contenido regional de un automóvil fabricado en América del Norte para comercializar libre de aranceles.EU tiene un periodo de 30 días para responder a la solicitud de México y un lapso de 75 días para llegar a un acuerdo con México antes de que este último pueda potencialmente solicitar que un panel formal escuche los argumentos de las dos naciones.De la Mora dijo que México quiere resolver el problema con EU "de una manera amistosa", pero advirtió que el comercio automotor de la región podría verse afectado si el Gobierno estadounidense no cede."No estamos negociando. La negociación ya se llevó a cabo. Lo que estamos tratando de hacer es entender si tenemos un entendimiento común sobre cuál es el texto del acuerdo", señaló.