Alertan clandestinaje de vida nocturna en CDMX

Renata Tarragona

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El cierre de la actividad formal de centros nocturnos en la Ciudad de México, por la pandemia, empujó hacia su mercado negro, entre fiestas o establecimientos clandestinos que operan con otros permisos.El año pasado, mediante redes sociales se convocó a un promedio de 10 a 12 fiestas clandestinas por semana en la Capital y el área metropolitana; no obstante, actualmente se estima son más de 70 semanales, en los que hay aglomeraciones de hasta 2 mil 500 personas, según la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (Ambadic)."Al tener cerrada la actividad formal y no hacer énfasis en operativos fuertes, se ha generado un mercado negro de la vida nocturna."Nos dejan en un estado de indefensión a los establecimientos formales cuando sí existe una vida paralela nocturna que no está regulada, que no tiene medidas de seguridad ni reglas de sanidad", señaló Helking Aguilar, presidente de la Asociación.Además de las fiestas, detalló, se da un clandestinaje de negocios que, en su mayoría, no son formalmente discotecas o bares, incluso casos de restaurantes que terminan por operar como tales hasta altas horas de la noche.Como ha constatado Grupo REFORMA, ubicaciones conocidas en la ciudad por su vida nocturna, como Zona Rosa, en la Colonia Juárez, mantienen su actividad con permiso de restaurante y se enfocan en la venta de bebidas alcohólicas, sin horarios restringidos.Algunos más con mesas y toldos al aire libre, con poco espacio entre consumidores, cierran a pie de calle a la medianoche y trasladan a los clientes al interior de los edificios en los segundos o terceros pisos para alargar su estancia.La tercera ola de Covid-19 frenó los avances en el proceso de reapertura de los centros nocturnos que, tras seis meses de trabajo con las autoridades, acordaron el 50 por ciento de aforo, cierre a las 2:00 horas, medidas de seguridad básica, pistas de baile y barras deshabilitadas, sistema de reservación y 45 minutos de tolerancia después del cierre para sacar a la gente por grupos.Aguilar destacó que, si bien estas medidas resultan excesivas y discriminatorias para el gremio, hay disposición de llevarlas a cabo con tal de abrir, por lo que se espera retomar las mesas de negociación a la brevedad para definir la reapertura en lo que queda del año, una vez se estabilicen los contagios.