Alertan en Veracruz a 200 municipios por 'Grace'

Grupo REFORMA

Miles sin luz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La tormenta tropical "Grace" avanza por aguas del Golfo de México hacia las costas de Veracruz, donde se espera que toque tierra hoy por la noche, convertido en huracán categoría 1.En esta entidad, al menos 160 municipios del norte y centro de Veracruz se encuentran en alerta verde (peligro bajo), y 52 en azul (peligro muy bajo), ante la llegada del fenómeno meteorológico, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales.La zona de prevención por los efectos de "Grace", como huracán, van desde el Puerto de Veracruz hasta Cabo Rojo, localizado al norte de la entidad, y como tormenta tropical, desde Cabo Rojo hasta Barra del Toro, en Tamaulipas.Ante su avance por aguas cálidas del Golfo de México, luego de tocar tierra la madrugada de ayer en Quintana Roo y continuar por tierra sobre el occidente de Yucatán durante el día, Pemex consideró cerrar sus terminales petroleras de Dos Bocas y Cayo Arcas, así como el buque FPSO Yúum K'ak' Náab.De acuerdo con la agencia Bloomberg, las terminales estaban programadas para suspender actividades la tarde de ayer.Sin embargo, según trabajadores petroleros de Campeche, las plataformas no fueron desalojadas, ya que la petrolera consideró que el ojo del ciclón pasaría lejos de las instalaciones, lo que no representaba riesgo para los trabajadores, de acuerdo con el monitoreo de su sistema de alerta de emergencias.Anoche, todavía como tormenta tropical, "Grace" ingresó al Golfo de México. A las 19:00 horas, su centro se localizaba a 65 kilómetros al oeste-sureste de Celestúm, Yucatán, y a 105 kilómetros al nor-noroeste de Campeche.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), registraba vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 115 kilómetros y movimiento hacia el oeste a 24 kilómetros por hora.Para hoy, mientras el ciclón tropical se aproxime a las costas de Veracruz, "Grace" ocasionará lluvias torrenciales en Puebla y Veracruz, e intensas en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.Se prevé viento con rachas de 120 a 150 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa de Veracruz, así como rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tabasco y Tamaulipas.El sistema avanzará hasta el centro del país en el transcurso del sábado y domingo, debilitándose gradualmente, de acuerdo con los pronósticos.En su paso por Quintana Roo y Yucatán el día de ayer, "Grace" ocasionó cortes a la energía eléctrica, suspensión de servicio de agua potable, árboles, postes y anuncios espectaculares caídos, así como inundaciones en diversos municipios y bloqueo de vías.Hasta ayer las autoridades no reportaban ninguna persona lesionada o sin vida, y realizaban el recuento de las afectaciones en las localidades por donde pasó el ciclón."#Grace salió con saldo blanco de #QuintanaRoo. Estaremos trabajando en los sitios de mayor afectación, publicó el Gobernador Carlos Joaquín González, quien anoche anunció el levantamiento de alerta.En la entidad se reportaron 84 mil personas sin luz en Cancún y 65 mil entre Playa del Carmen, Cozumel y Tulum.En Yucatán, el mandatario Mauricio Vila anunció también cortes de energía eléctrica."(La CFE) nos informa afectaciones en el servicio de la energía eléctrica de 55 mil usuarios en los siguientes municipios: Acanceh, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Kanasín, Kaua, Mérida, Peto, Progreso, Río Lagartos, Tahdziú, Tekax, Tekom, Temozón, Umán y Valladolid", publicó en Twitter.