Alertan por alza en abandono de mascotas

01 min 30 seg

Antonio Martínez

Hora de publicación: 13:10 hrs.

La Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable alertó hoy por el aumento en el abandono de mascotas en la entidad por la crisis de la pandemia de Covid-19.En un evento en el Parque La Pastora para la donación de alimento para animales, el Procurador Raúl Pedraza destacó que han recibido múltiples denuncias en la pandemia, que incluso han conllevado a presentarse ante la Fiscalía General de Justicia Estatal."Diariamente recibimos un cúmulo de denuncias de maltrato animal, no menos de 30 al día que tenemos que atender", dijo."También en curso de esas investigaciones se da el caso de los aseguramientos de animales para proteger su salud".Pedraza explicó que las familias abandonaron a sus mascotas por las crisis económicas que atraviesan que ya no les permiten mantener a su animal, o porque tuvieron que dejar sus hogares para cuidar a allegados internados."Hay muchas, muchas denuncias sobre maltrato animal", reiteró, "durante la pandemia ocurrió el abandono." Es decir, ya no puedo tener el animal, ya no lo puedo mantener, lo abandono".La empresa ADM Nutrición Animal donó un total de 8.4 toneladas de alimento para perros y caballos bajo el cuidado de centros de atención en Municipios y asociaciones."La pandemia ha generado estragos y los animales no fueron la excepción", coincidió Aurora Adame, directora de Asuntos Corporativos de ADM para el Norte de Latinoamérica."Pudimos apreciar el abandono de los animales", añadió, "de familias o de dueños que entre tener que escoger alimentar a su familia o procurar el bienestar del animal, mejor lo liberaban".