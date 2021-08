Alertan por rezago alumnos de Salud

El rezago educativo asfixia a estudiantes de áreas de la Salud, como Medicina, Enfermería y Odontología, quienes acusaron que su formación es deficiente, que cada día se afecta su salud mental y que autoridades educativas no han dado la importancia a lo que ello implica.Andrea estudia Medicina en el Instituto Nacional Politécnico, está en su último año y consideró que no tiene la formación necesaria para luego ingresar a un hospital.Sus últimos semestres eran 90 por ciento prácticos, pero lleva un año y medio aprendiendo prácticas de quirófano a través de videos que no se distinguen, imágenes confusas y con horas de clases que consisten en exposiciones sin retroalimentación."Me siento super rezagada. No aprendes a hacer absolutamente nada porque sí vemos los procedimientos de manera teórica, te dicen los pasos, pero realmente nunca los llevamos a cabo y eso es deficiente, no se queda porque no lo practicas."Lo importante es pasar porque no hay ni señal de cuándo vamos a ir, juegan con nuestro tiempo, porque además los horarios marcan ciertas horas para la clase, pero a veces nos dicen 'espérense a la noche que puedo atenderlos' y luego ya ni lo hacen", lamentó.Incluso le ha tocado que sus profesores envían a sus ayudantes a conectarse en videollamada.La estudiante consideró que las autoridades educativas no dan la importancia real que implica el rezago.Detalló que han sido insensibles para dar atención, según las necesidades académicas específicas por cada nivel, y no han intentado darles alternativas, como prácticas escalonadas."Se escribieron varias solicitudes pidiendo que se retomaran las partes prácticas, no sólo para nosotros que somos área práctica-clínica, sino a todos los demás compañeros de anfiteatro, que hubiera minisesiones, prácticas espaciadas, grupos reducidos, pero nunca nos respondieron", resaltó.Su salud mental es afectada cada día, indicó."Existen muchas cosas que se supone que debería saber y realmente no sé y regresar da miedo porque se supone que lo vimos, lo estudiamos en casa, pero no es lo mismo", agregó.Otra estudiante de Odontología de la UNAM consideró incluso renunciar a sus calificaciones y repetir año si sus condiciones familiares y la evolución de la pandemia se lo permiten.