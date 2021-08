Alista Senado periodo extraordinario

Mayolo López

Y urge Delgado aprobar ley secundaria de revocación

Hora de publicación: 14:03 hrs.

El Senado de la República se prepara para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el que se revisaría la legislación secundaria de la figura de revocación de mandato.El anuncio viene precedido del "regaño" del Presidente Andrés Manuel López Obrador a diputados y senadores por no haber incluido el tema de revocación de mandato en el extraordinario agendado para esta semana en la Cámara de Diputados."El tema de revocación de mandato es una ley reglamentaria que está pendiente de discutirse. Estamos en la valoración y casi estoy seguro de que vamos a convocar a un periodo presencial en la Comisión Permanente, para discutir si se autoriza, con mayoría calificada, la discusión de la ley de revocación de mandato", adelantó el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.Tras sostener que los senadores "tienen tiempo" para desahogar un periodo extraordinario (antes del 1 de septiembre, cuando comienza el ordinario), el legislador chiapaneco advirtió que esa figura "no puede legislarse al vapor, y tiene que sacarse con el consenso de los grupos parlamentarios y de la mayoría legislativa".En la bancada de Morena, observó Ramírez Aguilar, hay cuestionamientos que deben ser resueltos, "por lo que tendría que haber una discusión dentro del grupo mayoritario".De ser convocado un extraordinario, también se revisaría la iniciativa para crear una Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.Mario Delgado, presidente nacional de Morena, urgió a los legisladores de su partido avalar un nuevo periodo extraordinario para aprobar la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato.Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a diputados y senadores por no incluir el tema en el extraordinario que se llevará a cabo mañana, el líder morenista demandó actuar para que la consulta se realice en tiempo y forma."Con la llegada de la Cuarta Transformación, la piedra angular del sistema político mexicano cambió, la figura del Presidente de la República dejó de ser intocable y se empoderó a la gente, dándole la posibilidad de revocar el mandato presidencial", reiteró.Sin dar nombres, aseguró que sigue habiendo quienes mantienen resistencia a este tipo de ejercicios de democracia participativa, porque consideran son unos cuantos los que deben ponerse de acuerdo para favorecer sus intereses.Delgado aseguró que, a partir de este ejercicio, los Presidentes van a tener mayor interés en dar resultados, porque de lo contrario serán revocados."Es un ejercicio de rendición de cuentas en nuestro País, que fortalece la democracia y solamente un demócrata como el Presidente Andrés Manuel López Obrador puede proponer este tipo de medidas", afirmó.Con información de Martha Martínez