Alistan convocatoria para nueva aerolínea de Santa Lucía

Azucena Vásquez

¿Vuelve Mexicana? No, hay un plan para Santa Lucía El Gobierno y trabajadores de Mexicana analizan crear una nueva aerolínea comercial que los integre a su nómina. Aquí te contamos su plan.

Hora de publicación: 14:13 hrs.

Dentro de dos semanas, el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) lanzará una convocatoria para los trabajadores de Mexicana de Aviación que deseen laborar en la nueva aerolínea que operará en el Aeropuerto de Santa Lucía, reveló una fuente cercana al proceso."La convocatoria la lanzará el Inaes en dos semanas para los trabajadores de Mexicana de Aviación que hayan estado activos (en la quebrada aerolínea) al 28 de agosto de 2010."Son muchos y va a haber una convocatoria para ver quien no tenga trabajo, quien de alguna forma se maneje de forma independiente, si quiere anexarse, tendrá que hacer su postulación y de ahí será meritocrático para poder anexarse", explicó la fuente, que pidió no ser citada.Recordó que la instrucción del Presidente Andrés Manuel López es crear una aerolínea comercial que beneficie a los trabajadores de Mexicana de Aviación, que legalmente son considerados como tales porque no han sido liquidados, por lo cual la convocatoria está dirigida únicamente a ellos.La aerolínea sería operada por una cooperativa híbrida, donde los empleados tengan control junto con inversionistas privados.Actualmente, hay un grupo de alrededor de 60 empleados de la extinta aerolínea que han sido parte de las reuniones con representantes del Inaes y de la Secretaría de Gobernación (Segob) para conformar la cooperativa, por lo que ellos estarán considerados para laborar en la nueva aerolínea comercial.Sin embargo, para el arranque de operaciones serán necesarios alrededor de mil 200 colaboradores, por lo que se lanzará esta convocatoria.La fuente explicó que también está prevista una reunión con los inversionistas privados que aportarán el 60 por ciento de los 155 millones de dólares necesarios para que esta nueva aerolínea empiece a operar.El monto restante se obtendrá mediante un préstamo otorgado por el Gobierno federal, mediante la banca de desarrollo, a los trabajadores que conformen la cooperativa, explicó.Aclaró que, pese a que se mencionó que el monto total de la inversión será obtenido mediante el préstamo del Gobierno federal, a los trabajadores que forman parte de las negociaciones les han informado que los privados harán su aportación con recursos propios.Otra fuente involucrada en el proceso mencionó que dejaron de compartir información a los trabajadores de Mexicana de Aviación y solamente es de conocimiento público que sigue en marcha el plan. Recordó que, de concretarse, la cooperativa mediante la cual será operada la aerolínea no permitirá sindicatos ni asociaciones.La primera fuente confirmó que el Gobierno federal pidió no compartir información en torno a los avances para la creación de la cooperativa y la nueva aerolínea para evitar tergiversación de la misma.Sin embargo, aclaró que, aunque la aerolínea tendrá como base el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, las negociaciones empezaron con la intención de crear una empresa que beneficiara a los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación.Grupo REFORMA pidió detalles a la Secretaría de Gobernación sobre la creación de esta aerolínea; sin embargo, la dependencia federal respondió que la información se dará a conocer de manera transparente y detallada en cuanto se concrete el proyecto.Mientras que el grupo de inversionistas, encabezado por Salvador Álvarez, director general de Altán Redes, interesado en participar en esta nueva aerolínea comercial, sostuvo que no puede dar detalles hasta que no haya un avance en los procesos que están en curso."En su momento, en coordinación con el Gobierno, brindaremos más información al respecto", respondió a Grupo REFORMA a finales del mes pasado.