Alistan, de nuevo, brigadas de salud ante Covid

01 min 30 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 12:55 hrs.

Autoridades prevén que una vez más se realicen brigadas a domicilio para detectar a personas con comorbilidades y que pueden contagiarse de Covid-19, para que sean atendidos antes de que lleguen a una condición grave.Desde el centro de salud México-España, la Mandataria Claudia Sheinbaum, dijo que es una condición distinta y con otras herramientas frente a la pandemia y evitó hablar sobre el semáforo rojo que según el método oficial de la Federación inicia hoy en la Ciudad de México.Sin embargo, en la conferencia en la que no se permitieron preguntas, Sheinbaum dijo que habrá grupos de personas que asistirán a los domicilios para explicar qué significa tener buena salud y hablar sobre Covid-19, aunque no dio detalles de cómo operarán o a partir de cuándo."Se va a desplegar una cantidad muy importante de promotores de la salud en la Ciudad de México que van a ir a tocar casa por casa a explicar qué quiere decir tener buena salud y a formar comités de salud", dijo.Se prevé que hagan cuestionarios para saber si hay personas con comorbilidades y saber si está en riesgo para ser canalizado.En 2020, autoridades habían anunciado la misma estrategia, para evitar que la gente que no atiende de forma correcta sus enfermedades pudiera agravar en caso de contagiarse del SARS-Cov-2 y a través de un plan médico, de nutrición y activación física cambiara su condición.