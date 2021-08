Alistan millonada a partidos para 2022

"El INE lo presupuesta (dentro de su proyecto que presenta a la Cámara de Diputados), pero no corresponde al INE (definir el monto), es producto de la aplicación de una fórmula constitucional, sobre la base de las reglas que están previstas en la ley", indicó la consejera Claudia Zavala. Foto: Archivo

02 min 30 seg

Érika Hernández

Notas Relacionadas Perfilan más recursos para los partidos políticos

Hora de publicación: 11:54 hrs.

En comisiones, el INE aprobó un financiamiento público para el 2022 por 5 mil 821.8 millones de pesos para los partidos políticos, por lo que podrán disfrutar de 237 millones más para su gasto ordinario que en 2021.La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aclaró que el Instituto no influye en la designación de esos recursos, únicamente cumple con su obligación de traducir la fórmula que ya existe en la Constitución."El INE lo presupuesta (dentro de su proyecto que presenta a la Cámara de Diputados), pero no corresponde al INE (definir el monto), es producto de la aplicación de una fórmula constitucional, sobre la base de las reglas que están previstas en la ley", indicó.La distribución a los partidos se determinará cuando el Tribunal Electoral confirme la desaparición de Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario.Zavala informó que no podrían esperar porque era necesario contar con una bolsa general para incluirla en su proyecto de presupuesto que enviarán a San Lázaro en los próximos días, por lo que confió en que a finales de agosto se definan las cifras por partido.Sin profundizar en el debate público reducir las prerrogativas a los partidos, la consejera consideró que los legisladores sí tendrían que analizar ya la desaparición de la franquicia postal y telegráfica, que este año tendrán 110.8 millones y 693 millones de pesos, respectivamente."Se debe replantear por el legislador, frente a las nuevas modalidades que tenemos de comunicación, pues éstas han quedado en desuso", indicó.El sábado, REFORMA publicó que de la bolsa millonaria por 5 mil 821.8 millones de pesos que tendrán los partidos en el 2022, 5 mil 543 millones de pesos serán para sus actividades ordinarias, mientras que para sus tareas específicas 166.3 millones de pesos.También falta definir cuánto recibirán para el liderazgo político de las mujeres, que este año fue de 157 millones; aunque el INE ha criticado a los partidos por simular financiar actividades para este sector, y gastarlos en otras cosas.Este 2021, los partidos recibieron para sus actividades ordinarias 5 mil 584 millones de pesos, y por ser año electoral, los 10 partidos se beneficiaron de manera adicional con mil 575 millones 285 mil 638 pesos para gastos de campaña.En el 2020, el presupuesto público partidos fue de 5 mil 239 mil pesos, es decir, 10 por ciento menos que el próximo año.