Almodóvar le gana a Instagram; muestran su cartel

Teaser póster del #MadresParalelas, la nueva película de Pedro Almodóvar. pic.twitter.com/PZZ1UkLSqm — Todo Pedro Almodóvar (@TodoAlmodovar) August 9, 2021

Madrid. Al declarar una "victoria'' ante Instagram, luego de que el controversial afiche de su próxima película fuera censurado y después restaurado, el director español Pedro Almodóvar dijo el jueves que la sociedad debe estar alerta del poder de los algoritmos al decidir lo que los humanos tienen permitido ver."Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer'', dijo Almodóvar después de que el afiche de, que muestra un pezón lactante sobre un fondo rojo con forma de ojo, fuera retirado por el algoritmo de Instagram por sus políticas sobre desnudez. La red social se ha disculpado y se retractó al reconocer el "contexto artístico'' de la imagen."En un comunicado enviado por correo Almodóvar agradeció a los miles de usuarios de Instagram que siguieron subiendo la imagen después de que fue retirada."Han conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente'', dijo. "Es una victoria nuestra, una gran victoria''."Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común'', agregó.Las viejas políticas y censuras previas de Facebook e Instagram han provocado el movimiento (hash)FreetheNipple (libera al pezón) en Instagram, que es usado por muchos artistas y celebridades para mostrar pezones a pesar de las normas. La prohibición no aplica a los pezones masculinos., protagonizada por Penélope Cruz, se estrenará el 1 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia.