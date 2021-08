Alzan la mano medallistas para el Tri mayor

Édgar Contreras

Johan Vásquez

Carlos Rodríguez

Luis Romo

Sebastián Córdova

Alexis Vega

Uriel Antuna y Diego Lainez

Henry Martín

¡¡LO LOGRAMOS, BANDA!! 🥉🇲🇽



El triunfo de hoy es solo el reflejo de muchos años de esfuerzo, de tanto trabajo y tanto apoyo de mi gente.



GRACIAS a mi familia, al gran equipo que luchó a mi lado y a ustedes por creer y apoyar este sueño cada madrugada.#Tokyo2020 🇯🇵🌏 pic.twitter.com/Qx9dV4xbDp — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) August 6, 2021

La Selección Olímpica podría apagar las llamas que vive el Tri mayor.A escasas tres semanas de que México arranque la Eliminatoria Mundialista (2 de septiembre), jugadores como Alexis Vega, Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Johan Vásquez y hasta Henry Martín alzan la mano como una muy buena alternativa para el técnico Gerardo Martino.A final de cuentas, llegan con el ánimo por las nubes luego de ganar la medalla de bronce en Juegos Olímpicos a costa del anfitrión Japón, al contrario del estado emocional de los jugadores que recién cayeron en la Final de la Copa Oro, muchos de los cuales también sufrieron el revés en la Nations League.Sin duda, la zona más frágil del Tricolor mayor es la defensa, en particular la central.Héctor Moreno estará inactivo por lo menos dos semanas, mientras que Carlos Salcedo tuvo un torneo pésimo en lo deportivo y que terminó en un cruce de palabras con uno de los auxiliares del "Tata" Martino.Johan Vásquez fue el central más sólido en estos Juegos Olímpicos. Destacó no solo por su ubicación o el gran sentido para anticiparse al rival, sino también por darle una salida limpia al Tri, con esos trazos largos en diagonal a los extremos. Este equipo que compitió en Tokio también formó con un 4-3-3, esquema predilecto del equipo mayor.El zaguero de los Pumas podría, sin dudas, acompañar a Néstor Araujo en la zaga.Alguna vez, Gerardo Martino dijo que Carlos Rodríguez juega "como un señor de 30 años".El mediocampista no solo aportó en la recuperación, sino que puso a sus compañeros en posición de gol con trazos precisos, como en la asistencia a Sebastián Córdova en el gol frente a Francia, a Henry Martín ante Sudáfrica o bien con un pase que Uriel Antuna desaprovechó ante Japón.Sin problemas, Charly puede acompañar a Héctor Herrera como volante del Tri mayor, toda vez que Andrés Guardado apenas empieza a retomar ritmo futbolístico.Otro volante que puede acompañar perfectamente a Héctor Herrera.En Juegos Olímpicos, Luis Romo demostró que explota mejor sus cualidades como ofensivo que como contención, aunque en esta última posición también le resuelve un problema a Martino en caso de que se canse Edson Álvarez.El gol que le dio a Estados Unidos el título de la Copa Oro se produjo tras una inocente falta de Edson, más debido al cansancio que ya tenía el elemento del Ajax.Romo cumplió como refuerzo y es, además, uno de los candidatos para pronto emigrar a Europa.Maneja ambos perfiles como nadie. Lo mismo anota un penal con la diestra que con la zurda, como mostró ante Corea del Sur y ahora ante Japón.Es un volante con mucho sentido ofensivo, pero que también tuvo sacrificio en estos Juegos Olímpicos.Alguna vez Gerardo Martino dijo que lo único que le faltaba a Córdova era creérsela. Tal parece que el nuevo 10 del América ya le hizo caso.El más brillante de México en los Juegos Olímpicos fue, sin duda, Alexis Vega.Gusta de arrancar por izquierda y arrastrar el balón, ya sea hacia el costado o preferiblemente hacia el centro. Ofrece cambios de juegos precisos, largos, a la velocidad de elementos como Diego Lainez y Uriel Antuna, otros de los que tienen cabida en el proyecto de Gerardo Martino.Habrá que ver si Lainez alcanza a recuperarse de la lesión en el tobillo izquierdo, toda vez que incluso en los festejos ya portaba una bota protectora.Por lo pronto, Vega luce como una buena alternativa por el costado izquierdo, en una posición que en Copa Oro fue desempeñada por Orbelín Pineda.Diego Lainez y Uriel Antuna demostraron su valía por la banda derecha.Uno es un jugador con gran regate. El del Betis arrastra el balón y su desequilibrio pone en jaque a los rivales. La incógnita es su lesión en el tobillo izquierdo y el tiempo que tardará en recuperarse.Por otra parte, Antuna es un jugador más explosivo, que se siente cómodo al tener espacio abierto, muy distinto a lo que por la banda derecha del Tri mayor ofrece el talentoso Jesús Manuel Corona.Es el típico delantero incómodo, que desgasta a los centrales, que sabe asociarse y jugar hacia atrás, el cual realiza mucha talacha durante todo el partido.Es un futbolista muy distinto a Rogelio Funes Mori, así que por lo menos le ofrece una alternativa a Gerardo Martino en aquellos partidos en los que el rival se encierre.Martín exhibió, además, que no le pesan los grandes escenarios.México debuta contra Jamaica el 2 de septiembre en el Estadio Azteca, en el primero de los partidos del Octagonal clasificatorio a la Copa del Mundo Qatar 2022.