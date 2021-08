Amaga De la O con cierre total

04 min 30 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los reclamos de la población para reactivar parques y permitir clases presenciales en el nivel básico no fueron atendidos por el Estado que, por el contrario, amagó con hasta un cierre total si en 14 días no disminuyen los contagios y hospitalizaciones por Covid-19.El Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, destacó que ha resistido las críticas de la sociedad y que lo seguirá haciendo con el respaldo del Gobernador Jaime Rodríguez."Si alguien ha resistido en esta pandemia, es un servidor", se ufanó en la conferencia para actualizar información sobre el Covid-19."He recibido muchísimas críticas de los negocios que se cierran. Se tienen que cerrar", añadió, "ésas son las restricciones."(Tengo) muchas llamadas de pacientes sufriendo en una pandemia, y la palabra que me dice el Gobernador es: 'Aguanta y resiste'... he aguantado, he resistido, y vamos a seguir resistiendo".De la O presentó ayer el semáforo epidemiológico estatal, que mantiene cinco de sus 10 indicadores en rojo, incluyendo los más relevantes, como la ocupación hospitalaria, la tasa de transmisión del virus y los promedios diarios de contagios y muertes.En el reporte de ayer, los contagios diarios fueron mil 699, mientras que hubo 45 muertes."Los contagios (están) muy acelerados, las hospitalizaciones muy intensas", dijo De la O."Tenemos pacientes que duran varias semanas internados y saturan nuestros hospitales."Hemos decidido que las acciones de restricción permanezcan igual".Desde el pasado lunes se cancelaron los conciertos y eventos masivos, incluyendo festejos patrios y las tomas de protesta de Alcaldes, programadas para septiembre 30.Además, Salud ordenó el cierre de parques públicos y privados y quintas, y redujo del 50 al 30 por ciento el aforo permitido en estadios, iglesias, teatros, museos, salones de fiestas infantiles y espacios de exposiciones y congresos.Ayer, durante una reunión virtual con Alcaldes, el Gobernador adelantó que permanecerían las restricciones -incluso antes de la reunión del Consejo de Seguridad en Salud que supuestamente toma estas decisiones- y puso un plazo de 14 días para bajar la intensidad de la tercera ola."Si no se actúa responsablemente, en 14 días tendríamos que cerrar definitivamente los negocios", advirtió.El Estado pidió a los Alcaldes ser más estrictos en las calles y áreas públicas con el uso correcto del cubrebocas, el cumplimiento de los protocolos sanitarios en mercados rodantes y evitar reuniones en quintas y en casas habitación donde haya más de 20 personas.