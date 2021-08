América en tiempos de ráfaga

Francisco Javier González

Los tiempos actuales dicen que todo es vertiginoso y el futbol no es excepción.



Durante la semana cada equipo jugará dos partidos y estaremos llegando a más de la tercera parte del torneo regular cuando parece que aún estamos comenzando.



La velocidad también acompañará a las Eliminatorias de la Copa del Mundo que llegarán a partir de septiembre en ráfagas de tres partidos en cada fecha FIFA. Más vale que el Tri llegue enrachado porque no habrá demasiado tiempo para corregir.



No es que por esa rapidez los juicios deban hacerse antes de tiempo, pero ya se avistan las primeras realidades sólidas del torneo.



Encontrar en la punta de la tabla al América es una de ellas.



Se topó en su visita al Atlas con el más duro de sus rivales en estas cuatro jornadas y lo solventó con esa manera de resolver las cosas que le ha acompañado con frecuencia en el momento más difícil.



Los Rojinegros tenían un hombre más por la expulsión de Aguilera y supieron controlar con frialdad el vendaval que amenazaba írsele encima.



Este América sabe sacarle intereses a las piedras y aunque de repente no haya lugar para el lucimiento, sí lo hay para mantener el invicto y una marcha casi perfecta.



Se le vendrán encima partidos más complicados frente a pesos completos pero el examen ante los Rojinegros, que están haciendo sólido su proyecto, es para tomar en cuenta.



La tabla de posiciones no establece todavía grandes diferencias pero el futbol empieza a favorecer y proyectar a quienes más tienen.



Toluca sufrió un grave accidente en su visita a Cruz Azul que no es suficiente para darlo por muerto: también está edificando y sabe de los yerros personales que le pusieron muy temprano con la espalda contra la pared.



La Máquina vuelve a manifestarse de manera imponente y tendrá frente a Rayados a media semana una prueba más que se suma por el torneo de Concacaf a un triple choque que asemeja una serie de beisbol. De ese nivel, que tengan más aun.



El León, que empezó con tremenda goleada en contra frente al Pachuca, ya encontró la hebra para jugar mejor cada fin de semana.



Fue muy convincente en su vista a Kansas City a media semana haciendo carnitas a los suplentes del Sporting y se soltó la mano para golear a su rival en turno, el meritorio Mazatlán.



En la miscelánea del fin de semana encontramos a Rogelio Funes Mori rompiendo el hechizo del "Chupete" Suazo y a Raúl Alonso Jiménez regresando a la actividad oficial en la mejor noticia de todas.



"Tata" Martino estará más tranquilo porque tendrá al menos a sus dos gallos para buscar esos goles que de repente se le niegan a la Selección Nacional, que ahora no puede fallar porque lo que está en juego será mucho.



Y en efecto, las cifras llegarán rápido porque los calendarios se están yendo como agua.





