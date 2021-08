Anota petróleo mayor caída semanal en nueve meses

02 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 15:59 hrs.

Los precios del petróleo cayeron cerca de uno por ciento el viernes y anotaron sus mayores pérdidas semanales en meses, por el temor a que las restricciones de viaje para frenar la propagación de la variante Delta del Covid-19 hagan descarrilar la recuperación de la demanda mundial por energía.Los futuros del crudo también se vieron presionados por una apreciación del dólar después de que el crecimiento mensual del empleo en Estados Unidos fue mayor de lo esperado. Un dólar más fuerte hace que el petróleo sea más caro para los compradores en otras monedas.Los futuros del crudo Brent bajaron 59 centavos, o un 0.8 por ciento, a 70.70 dólares, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayeron 81 centavos, o un 1.2 por ciento, a 68.28 dólares el barril.En la semana, el barril de Brent perdió más de un 6 por ciento y el WTI cayó casi un 7 por ciento, su mayor retroceso semanal en nueve meses."Los movimientos de los precios que vemos ahora son realmente una función del panorama macroeconómico", dijo Howie Lee, economista del banco de Singapur OCBC. "La variante del Delta está ahora realmente empezando a golpear y se ve la aversión al riesgo en muchos mercados, no sólo en el del petróleo".El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los casos de Covid-19 en el país, que han subido a un máximo de seis meses, aumentarán antes de bajar y que la nueva variante Delta se está cobrando un precio innecesario en el país.Japón se dispone a ampliar las restricciones de emergencia a más regiones del país, mientras que China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, ha impuesto restricciones en algunas ciudades y ha cancelado vuelos."El aumento de las restricciones de viaje en China ha quedado bajo la lupa de los operadores y podría convertirse en un factor clave del precio del petróleo a medida que avance este mes", dijo Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch and Associates LLC.Hubo un aumento de dos plataformas petrolíferas en Estados Unidos hasta 387 esta semana, informó la empresa de servicios energéticos Baker Hughes Co. El crecimiento se ha ralentizado en los últimos meses, ya que los perforadores siguen centrándose en controlar el gasto de capital.