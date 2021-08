Anota Thauvin y Tigres golea a Gallos

00 min 30 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 21:01 hrs.

Un doblete de Nicolás "Diente" López y otro tanto de Florian Thauvin le permitieron a los Tigres ganar esta noche 3-0 sobre Querétaro y poner calma en el seno felino.Luego de tres partidos sin ganar, finalmente aparecieron el uruguayo y el francés para darle claridad al ataque, pero no sólo eso, pues los felinos también colgaron su primer cero atrás en el torneo.Como es una costumbre cuando el "Diente" anota, los felinos no pierden, y esta noche se repitió la historia para que los Tigres lleguen a 8 puntos luego de 6 fechas disputadas en la Liga MX.Además, Florian, con apenas 5 minutos en el campo, anotó su primer gol con la camiseta felina y lo festejó haciendo la "Doble L" de los Libres y Lokos.En el primer tiempo, una parte del show se la llevó Leo Fernández, quien abrió el juego con una genialidad que concluyó el "Diente".Al minuto 21, de una rápida salida de Nahuel Guzmán, los Tigres tejieron una jugada que Leo dibujó al quitarse a dosrivales y meter un centro preciso a la zurda de López, para el 1-0.Gallos estuvo cerca del empate, pero una barrida quirúrgica de Carlos Salcedo evitó el remate de Nico Sosa.En el complemento, los felinos sentenciaron el juego muy pronto con un golazo del "Diente", quien le "escondió" el balón a Kevin Balanta para luego quitarse a un segundo zaguero y definir debajo de Washington Aguerre para el 2-0, al 49'.Con la ventaja, Tigres manejó el encuentro y coqueteó un par de veces con el tercer gol, pero fue Florian quien liquidó el juego con un golazo.Tigres robó una pelota en la salida y Javier Aquino metió una diagonal al derechazo de "Flo" al ángulo, para el 3-0, confirmando el porquè los Gallos tienen 22 partidos que no ganan de visita.Tigres cierra la jornada doble visitando el viernes al Mazatlán, pero por lo pronto, el equipo de Herrera tomó oxígeno puro."¡Y ya lo ves, y ya lo ves, es el equipo de Miguel!", le cantó la barra al "Piojo".