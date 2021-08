Ante avance talibán, EU alista evacuación en Kabul

El lado militar del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul. Foto: The New York Times News Service

The New York Times News Service

El Pentágono empezó a colocar a miles de infantes de marina en posición para una posible evacuación de la Embajada estadounidense y ciudadanos estadounidenses en Kabul mientras la Administración de Biden se prepara para un posible colapso del Gobierno afgano dentro de 30 días, dijeron funcionarios de la administración y militares.El grave deterioro de la situación en Afganistán, a medida que los talibanes avanzan rápidamente por el norte y las fuerzas de seguridad afganas luchan por defender un territorio cada vez más reducido en el sur y el oeste, ha obligado al Departamento de Defensa a acelerar los planes para sacar a los estadounidenses del país.Las autoridades dicen que cualquier evacuación implicará un uso robusto de la fuerza militar estadounidense para trasladar a las personas al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai para que esperen aviones de transporte militar y para protegerlos en ruta.Los negociadores estadounidenses también están tratando de obtener garantías de los talibanes de que no atacarán la Embajada si invaden la capital, dijeron dos funcionarios estadounidenses.El jueves, la Embajada envió la última de una serie de alertas, instando a los estadounidenses a "salir de Afganistán de inmediato utilizando las opciones de vuelos comerciales disponibles".La estimación de 30 días es un escenario y la Administración y los oficiales militares insisten en que la caída de Kabul aún podría prevenirse si las fuerzas de seguridad afganas pueden reunir la determinación de oponer más resistencia.Pero si bien los comandos afganos han logrado continuar luchando en algunas áreas, en gran parte se han replegado en varias capitales provinciales del norte.Los talibanes tomaron la estratégica ciudad de Ghazni, a unos 140 kilómetros al sur de Kabul, el jueves, lo que coloca al grupo en una mejor posición para atacar Kabul después de su reciente serie de victorias en el norte.Y mientras Ghazni caía, los combatientes talibanes atravesaron múltiples líneas del frente en Kandahar y se adentraron profundamente en la ciudad.Como la segunda ciudad más grande de Afganistán, Kandahar es histórica y estratégicamente importante los talibanes, liderados por Mullah Mohammad Omar, comenzaron su insurgencia allí en la década de 1990.En el plan de la Administración Biden para Afganistán, se suponía que nada de esto sucedería, al menos no tan rápido.El Presidente Joe Biden anunció en abril que las tropas estadounidenses se retirarían del país antes del 11 de septiembre; luego trasladó esa fecha al 31 de agosto, y la mayoría de las tropas se han ido.El Presidente insistió en que el Gobierno y los militares afganos, con el apoyo financiero de Estados Unidos, serían los responsables de defender las zonas urbanas del país de los talibanes.Pero desde el anuncio, los talibanes se han desplazado ciudad tras ciudad, a pesar de tener solo alrededor de 75 mil combatientes en comparación con los 300 mil soldados de las fuerzas de seguridad afganas entrenadas por Estados Unidos.Esa dicotomía ha causado frustración en el Pentágono y entre los funcionarios estadounidenses, que han dicho repetidamente que las tropas afganas podrían unirse para derrotar a los talibanes."Tienen muchas ventajas que los talibanes no tienen", dijo Kirby, refiriéndose a las fuerzas de seguridad nacional de Afganistán. "Los talibanes no tienen una fuerza aérea, los talibanes no son dueños del espacio aéreo. Tienen muchas ventajas. Ahora tienen que aprovechar esas ventajas ".Pero la Administración del Presidente Ashraf Ghani no ha logrado llevar a cabo ningún tipo de estrategia para defender qué ciudades quedan o retomarlas a pesar de decir que lo haría.Las milicias progubernamentales, defendidas por funcionarios afganos y que recuerdan la sangrienta guerra civil de la década de 1990, siempre han sido incapaces de hacer retroceder a los talibanes.