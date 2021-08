Ratifica TEE integración de Congreso

Miriam García

Hora de publicación: 15:08 hrs.

Por mayoría de sus integrantes, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió hoy que, pese a la anulación de casillas en varios distritos realizada con anterioridad, no hay cambios sustanciales en la votación válida emitida en esa elección, por lo que ratificó la asignación de las 16 curules de representación proporcional realizada por la Comisión Estatal Electoral (CEE).Con ello, se confirma la conformación de la siguiente Legislatura del Congreso local -que se instala el 31 de agosto e inicia su gestión el 1 de septiembre- y ésta sólo podría sufrir cambios derivado de inconformidades presentadas ante la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.El fallo del TEE se dio al resolver cuatro juicios de inconformidad promovidos por candidatos, Morena y Movimiento Ciudadano contra el acuerdo de la CEE por el que se realizó la asignación de las 16 Diputaciones por el principio de representación proporcional."Se confirma el acuerdo reclamado por los inconformes, segundo, se confirma la declaración de validez y el otorgamiento de las 16 constancias y validez de cada una de las personas que fueron asignadas a un cargo de Diputación en el Congreso de Nuevo León", establece el resolutivo de la sentencia emitida por la ponencia del magistrado Jesús Eduardo Bautista.La magistrada presidenta del TEE, Claudia Patricia de la Garza Ramos, se manifestó en contra de ese proyecto y presentó un voto particular por considerar que sí debió darse una reconfiguración y, por lo tanto, cambios en la asignación de las curules de representación proporcional de la siguiente Legislatura.En esa sesión de resolución, el Tribunal resolvió en total 14 juicios de inconformidad, 22 procedimientos especiales sancionadores (PES) y 1 juicio para la protección de los derechos.Entre las resoluciones emitidas se determinó la anulación de la votación de ayuntamiento en casillas de los municipios de Escobedo y Apodaca, sin que ello implique cambio en los Alcaldes electos y se aplicaron multas a ex candidatos a diversos cargos y a partidos por la inclusión de imágenes de menores en propaganda electoral.