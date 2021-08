Anulan multa a MC... para indagar más

Tras casi tres meses de los comicios y con el Gobernador electo ya en transición, los gastos de campaña de Samuel García siguen bajo la lupa de los órganos electorales.El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó ayer la multa de 28 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento Ciudadano por recibir aportaciones prohibidas a la campaña de García y ordenó realizar otra investigación, ahora más exhaustiva.La resolución del Trife responde a dos impugnaciones realizadas a la sanción del INE: una de MC, que solicitó escuchar a las partes involucradas, y otra de Morena, que consideró insuficiente la sanción y pedía valorar incluso la pérdida del registro del partido."La autoridad fiscalizadora", señala la sentencia en la que se regresa el caso al INE, "no ejerció de manera exhaustiva sus facultades de investigación."No se requirió a las personas físicas y morales involucradas en la supuesta triangulación de recursos para que justificaran la licitud de la transacción."(Además) la autoridad fiscalizadora", señala, "no se pronunció sobre el destino de la totalidad del monto involucrado". A propuesta del magistrado Reyes Rodríguez y sin discusión en el pleno, la sentencia fue aprobada por unanimidad en sesión pública.Ahora, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE deberá citar y escuchar a las personas involucradas en las aportaciones privadas, entre las que están familiares del candidato -su madre Bertha Sepúlveda y dos hermanos, Catalina y Roberto- y tres personas morales, que tendrían prohibido realizar aportaciones a la campaña.Las compañías son SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, así como los despachos Firma Jurídica y Fiscal Abogados y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros.El 22 de julio, el INE había multado a MC con 28 millones de pesos -el doble del presunto monto irregular involucrado- a partir de una queja del PAN y del PVEM por presunto rebase al límite establecido para el financiamiento privado y de campaña, recepción de recursos de entes prohibidos y omisión de reportes a la autoridad electoral.En la impugnación presentada ante el TEPJF, García, ahora Gobernador electo, aceptó que su familia depositó a MC al menos 12 millones de pesos, pero rechazó que sus parientes directos sean testaferros.En ese escrito, García acusó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE de realizar una investigación deficiente y no convocar a sus familiares para su defensa.La sentencia aprobada ordena una nueva resolución derivada del desahogo de otras diligencias, valoración de pruebas y responsabilidad de todos los sujetos denunciados e involucrados y con un pronunciamiento sobre el destino de la totalidad del monto involucrado.La Sala Superior del Trife emplazó al INE a emitir una nueva resolución en 15 días, a partir de la notificación del fallo.