Anuncia América a Osuna; registraría a Renato

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 16:38 hrs.

América confirmó hoy la contratación del mediocampista Mario Osuna, quien tendrá la tarea de cubrir la baja del canterano Santiago Naveda.El "Mono" llega al conjunto azulcrema como jugador libre, luego de no renovar su contrato con Mazatlán FC. Así, la directiva de las Águilas cubre una posición que le preocupaba al DT Santiago Solari tras la baja de Naveda, quien se perderá cuatro meses debido a una rotura de ligamento deltoideo del tobillo izquierdo.Por otro lado, la cúpula del conjunto de Coapa estaría alistando el papeleo para registrar a Renato Ibarra en el torneo Grita México A21, tras la baja de Leonardo Suárez.Leo será intervenido quirúrgicamente, en Guadalajara, a causa de una lesión en el tobillo derecho. América informó que el argentino se someterá a una limpieza articular por artroscopía.Ibarra ya estaría entrenando con el primer equipo del América de cara al choque del próximo miércoles ante FC Juárez.Renato tiene contrato vigente con el América y se mantenía entrenando a la par de sus compañeros, pero sin posibilidad de tener participación, ya que la directiva decidió no registrarlo para el actual semestre al no tenerlo en planes.A mediados de 2020, el ecuatoriano salió del equipo a causa de un escándalo de violencia intrafamiliar, en el que fue acusado por tentativa de feminicidio contra su ex pareja Lucely Chalá.