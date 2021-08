Anuncia Colosio integrantes de su Gabinete

Imelda Robles

Hora de publicación: 11:56 hrs.

El Alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, anunció a seis integrantes de su Gabinete y la creación de la nueva Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto.Además aseguró que hará una Administración municipal más compacta y eficiente, y de 14 dependencias, quedarán ocho.Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad estará Alejandro Garza y Garza; en la nueva Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto, Cintia Smith; y en la Secretaría de Ayuntamiento, Lucía Riojas.En la Tesorería municipal designó a Rafael Serna; en la Oficina Ejecutiva del Alcalde, a Roberto Garza; y en la Secretaría de Servicios Públicos, a Santos Valdés.El Alcalde electo se comprometió a que será un Gabinete Paritario y en las próximas semanas dará a conocer al resto de su Gabinete.Adelantó que será eliminada la Secretaría de Infraestructura Vial, creada en 2019 por la Administración de Adrián de la Garza, supuestamente para eficientar las labores de bacheo."Incluso yo mismo lo mencioné en la transición, se me hace un despropósito crear toda una Secretaría para ejecutar funciones que le competen a otras Secretaría, todos sabemos perfectamente por qué fue creada", dijo Colosio."No me voy a estancar en eso, simplemente voy a hacer una Administración mucho más eficiente, compactándola y reintegrando esas funciones a la Secretaría correspondiente".Sobre la nueva Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto expuso que será la primera de su tipo en Monterrey y dará servicios que antes no había como la digitalización total de servicios y trámites para mejorar la calidad de vida de los regiomontanos."(La Secretaría buscará) mejorar los procesos, digitalizar trámites municipales, generar datos abiertos para tomar mejores decisiones, rendir cuentas e implementar estrategias de Gobierno y participación ciudadana", indicó el Alcalde electo."... Esta mejora regulatoria buscará que los reglamentos y formatos municipales sean claros, fáciles de entender para los vecinos, para los emprendedores y que no se deje a la interpretación discrecional de los funcionarios".Aseguró que la estrategia de digitalización establecerá una ventanilla única digital y presencial para servicios ciudadanos, con herramientas de mapeo.Por otra parte, Agustín Basave, coordinador de la transición de Colosio, dijo que la Secretaría de Desarrollo Social pasará a ser la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, la cual se encargará de la política social, la atención a grupos vulnerables, salud, deporte, educación y cultura.Colosio también anunció que a partir de hoy está activo el sitio de Internet renacemonterrey.com., donde compartirán información sobre la transición y tiene un apartado para que los ciudadanos los contacten.