Aplaude Medina creación de Copa Oro Femenil

01 min 30 seg

Érick González

Hora de publicación: 15:49 hrs.

Roberto Medina, DT de Tigres Femenil, aplaudió la Copa Oro Femenina de la Concacaf, pues ayudará a México a ponerse en ritmo ante las potencias mundiales.Medina, quien también fuera estratega del Tri Sub 20 y Mayor, aceptó que la decisión de hacer este torneo será en pro del futbol femenil mexicano."Estamos en una zona donde tenemos al campeón del mundo (Estados Unidos), México tiene que crecer y esforzarse. Mientras más competencia haya, nos obligará a estar más cerca, intento ayudar desde mi trinchera con Tigres", comentó.Tras vencer 3-0 a Cruz Azul e hilar seis triunfos en el Grita México A21, al técnico mexicano le agradó que todas sus jugadoras están conscientes de su estilo de juego."Reconozco el esfuerzo de las jugadoras con gran orden, transiciones importantes y me deja tranquilo porque todas están metidas en el modelo de juego"."Los rivales han crecido, se te paran mejor, plantean tácticas para cortar posibilidades que propones. Me da gusto la base colectiva e individual que viene teniendo la Liga".Tigres Femenil está en la cima general de la Liga, con 18 unidades.