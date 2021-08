Aplauden padres de familia regreso a clases presencial

02 min 00 seg

Perla Martínez

Hora de publicación: 17:46 hrs.

Asociaciones de padres de familia y de escuelas públicas y privadas aplaudieron la decisión del Estado para el regreso presencial en el siguiente ciclo escolar, sin embargo mostraron dos posturas diferentes.La Unión Neoleonesa de Padres de Familia, que representa a escuelas privadas, informó que a partir de un sondeo realizado entre padres de familia de estas instituciones, el 55 por ciento respondió que desean regresar al modelo presencial o híbrido.En un comunicado, se señala que por el modelo presencial se mostró a favor un 30 por ciento; por el híbrido un 25 por ciento y por el sistema a distancia un 45 por ciento."La Unión Neoleonesa de Padres de Familia agradece y celebra la decisión tomada por nuestras autoridades, por escuchar las voces de los padres de familia de nuestro Estado", señaló."Los invitamos a que las comunidades educativas que puedan abrir lo hagan con el acompañamiento que necesitan y todos aprender de esa experiencia".En esta encuesta participaron 10 mil 582 familias.Aparte, la Asociación Estatal de Padres de Familia de Nuevo León, integrada por escuelas públicas, también aplaudió la medida de la Administración estatal.Sin embargo, informó que en una encuesta realizada a padres de familia, el 65.5 por ciento optó por la opción de continuar con clases en línea.Con un modelo híbrido, es decir, presencial algunos días y en casa otros, respondió un 24 por ciento.Por la opción presencial se pronunció un 10 por ciento."El interés superior del menor está por encima del interés de cualquier adulto. No arriesgues ni experimentes con tus hijos, sinceramente te comento que no hay condiciones para regresar a clases presenciales pronto", señaló Adriana Dávila, presidenta de la Asociación.La Asociación reunió 428 mil 346 respuestas a esta encuesta.Aunque una de las condiciones para el regreso presencial a la escuela es que los alumnos solo estén tres horas, el Instituto Anglia comunicó a los padres de familia que podrán ofrecer clases por seis horas."De acuerdo a nuestros espacios y aforos es posible recibir a nuestros alumnos todos los días de la semana y en el horario regular de clases, 7:50 am a 2:00 pm", señala el comunicado.