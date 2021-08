Aplazan apertura de vestigios mexicas

Aunque el Gobierno capitalino planeaba conmemorar los 500 años de la Caída de Tenochtitlan con la apertura al público del Gran Tzompantli y otros vestigios arqueológicos mexicas, las inauguraciones se postergaron al no haber condiciones para su exhibición, informó el INAH.En el caso del Huei o Gran Tzompantli de la calle Guatemala 24, cuya visita pública anunció la Jefa de Gobierno en videoconferencia el 29 de diciembre de 2020, no existe un dictamen por parte de especialistas del INAH acerca de la pertinencia de exhibir el muro circular de cráneos y, en su caso, de las condiciones de esta exhibición, explicó el Instituto consultado por REFORMA sobre las razones de no inaugurarlo, como estaba previsto."Las investigaciones continúan debido a que se trata de uno de los hallazgos más emblemáticos de la arqueología mexicana, con una gran complejidad para su exploración y conservación, ya que se trata de material orgánico", detalló el Instituto en una nota informativa."De igual manera hay que considerar que los trabajos de rehabilitación del inmueble histórico marcado con el No. 24 de la calle Guatemala no han concluido, por lo que no existen condiciones adecuadas para la visita pública en términos de protección civil".La institución agregó que el muro circular elaborado con cráneos humanos, vestigio único en su tipo en el mundo, presenta un deterioro previsible, originado por el paso del tiempo y por los hundimientos diferenciales en el Centro Histórico de la Ciudad de México."Es fundamental garantizar su conservación a cargo de especialistas antes de permitir la visita pública", apuntó.Aunque existe el interés de la Secretaría de Cultura y del INAH para que los restos del Huei Tzompantli sean mostrados al público, esto será posible una vez que sean concluidos los trabajos de rehabilitación del inmueble histórico y que se cuente con el respectivo dictamen, respondió a la pregunta de una probable fecha de apertura.Respecto de si los vestigios del Tzompantli dispondrán o no de un cristal para mirarlos a través de éste, como en otras ventanas arqueológicas, destacó que la prioridad del INAH será garantizar la conservación de los cráneos."Al ser expuestos y al tratarse de un material orgánico, corren el riesgo de continuar con el deterioro al que ya han estado sujetos, como ya se dijo, debido al paso del tiempo y a los hundimientos diferenciales típicos del Centro Histórico de la Ciudad de México."Para atender estos riesgos, se está planteando un proyecto de monitoreo y de primeras acciones preventivas de conservación, y al final de este programa se estará en condiciones de emitir las recomendaciones pertinentes. Los especialistas serán quienes determinen la forma en la cual estos hallazgos serán exhibidos y visibles", puntualizó.Sheinbaum mencionó que el público también podría conocer el Templo de Ehécatl y el Juego de Pelota.Pero ninguna ventana arqueológica asociada con el Recinto Sagrado de Tenochtitlan y Tlatelolco se inaugurará en esta efeméride, puntualizó el INAH, aunque sí en un futuro próximo."No habrá inauguraciones, ya que los inmuebles históricos aún se encuentran en proceso de rehabilitación. Sin embargo, se pretende abrir en un futuro próximo espacios museográficos que exhibirán parte de la escalinata de una plataforma que se encuentra en la Casa del Marqués del Apartado, restos del Huei Tzompantli, el Templo de Ehécatl, el Juego de Pelota y restos de pisos del Palacio de Axayácatl, así como muros de la Sede de la Primera Audiencia de la Nueva España, estos últimos se localizan en la casa matriz del Nacional Monte de Piedad".A partir del 13 de agosto, en la ventana arqueológica del Marqués del Apartado se instalará un pabellón que condensa todo el circuito de las ventanas arqueológicas y que estará abierto temporalmente a la visita pública.