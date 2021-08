Aprovechan último fin en parques y albercas

01 min 30 seg

Antonio Martínez

Hora de publicación: 14:16 hrs.

Antes de que las nuevas restricciones de la Secretaría de Salud entren en vigor el lunes, paseantes regios aprovecharon desde hoy los últimos días con parques y albercas abiertos.El Gobierno estatal confirmó desde ayer que parques como La Huasteca, la Cola de Caballo, las Grutas de García y el Mirador Asta Bandera sólo abrirán hasta mañana y a partir del 9 de agosto permanecerán cerrados.Desde esta mañana, familias y paseantes salieron a caminar o rodar en bicicleta al Parque Fundidora, que desde su cierre el domingo, a las 21:00 horas, no volverá a abrir por disposición estatal."Llegamos el viernes, y sí nos dijeron que aprovecháramos porque el lunes se cerraba todo", dijo Antonio Reyes, acompañado de su esposa e hija, visitantes de Zacatecas.Las administraciones del Parque Fundidora y el Parque Ecológico Chipinque confirmaron que estos cierres involucrarán pérdidas millonarias y ponen sensibles sus finanzas."Yo estoy en contra de que los cierren, los niños, es la única forma que tienen de esparcimiento, por eso nos venimos ahorita", expresó Elena Reyna, vecina de San Nicolás, que llegó acompañada de sus hijas al Parque Fundidora."Es muy importante, entonces dijimos 'vamos a aprovechar', porque ya la otra semana no vamos a tener ninguna forma de que ellos salgan".Igualmente, las albercas públicas suspenderán su actividad desde el lunes."Casi no salimos, y ya venimos por el tiempo libre que tenemos", expresó José Ángel Cuervo, acompañado de su familia, de Pesquería, en el Parque España, "no sabíamos que iban a cerrar".Decenas de ciclistas también acudieron al parque La Huasteca, en Santa Catarina, para aprovechar los últimos días de entrenamiento o recreación en este sitio.