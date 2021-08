Aprueban fast-track cuentas a Cabeza de Vaca

03 min 30 seg

Benito López

Hora de publicación: 21:19 hrs.

Con el rechazo de Morena, pero mayoría del PAN, en media hora y sin observaciones, Diputados del Congreso de Tamaulipas aprobaron hoy un paquete de 42 informes de cuenta pública del 2019 de la Administración del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.En menos de mes y medio, los legisladores locales panistas entregarán el control del Congreso estatal a la bancada de Morena, que asume la mayoría el próximo 1 de octubre.También durante la sesión de hoy y de manera sorpresiva, la mesa directiva presidida por la panista Juana Alicia Sánchez Jiménez planteó retirar 39 dictámenes de un total de 104 que se presentaron en el Pleno.La citada propuesta fue aprobada con 28 votos a favor, del PAN y PRI, y 5 en contra de los morenistas, entre ellos Edna Rivera López y Eliud Almaguer.Asimismo, los 42 informes de cuenta pública 2019, entre ellos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fueron aprobados por 28 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones.Rivera, al subir a tribuna, cuestionó la urgencia para aprobar los informes de los tres Poderes del Estado, luego de criticar que se recibieron, vía Oficialía de Partes, desde el pasado 17 de febrero y hasta este lunes, casi seis meses después, en reunión de la Diputación Permanente se los hicieron llegar y en formato de CD.Cuestionó por la opacidad y la falta de transparencia en la fiscalización del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio."Pues existe un evidente dolo para no transparentar la cuenta pública del 2019, lo que genera, no solo suspicacias, sino la certeza de que en definitiva existen irregularidades en la cuenta", fustigó."Estoy cierta de que en caso de que esos informes se mandaran a un despacho privado de contabilidad, estos no serán aprobados debido a la gran cantidad de omisiones que existen al respecto", agregó.La legisladora de Oposición criticó que por ejemplo de los 66 mil millones de pesos de dicha cuenta pública del 2019, únicamente se auditaron de manera aleatoria un monto de 5 mil 243 millones de pesos, que equivalen al 7 por ciento del total de los recursos."Y el informe dice que lo que entró salió, eso es irrisorio compañeros, eso es una burla para el pueblo tamaulipeco, porque de los 66 mil millones de pesos de ingreso, solamente se auditaron 5 mil 243 millones de pesos", indicó."Es decir, de 66 mil millones de pesos, que tuvo de presupuesto en el 2019 el Ejecutivo, no se sabe en qué se usaron, y lo mismo pasa en los egresos, cómo se puede confiar.Al señalar la opacidad del Auditor, pidió la renuncia de Ascanio, por no defender los intereses del pueblo."Comparezco a esta tribuna para exigir los informes detallados de estas cuentas públicas, pero también comparezco para exigir la renuncia del Auditor Superior del Estado, ingeniero Jorge Espino Ascanio, ello en virtud de que no ha estado a la altura del cargo que representa, pues, no hay certeza en las cuentas públicas entregadas a esta soberanía", manifestó.Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Joaquín Hernández Correa, al defender el informe de la ASE, dijo, que la dependencia registra déficit de personal y presupuesto para fiscalizar el Gobierno."(Además) muchos de los auditores que iban a revisar obras del norte del estado, a veces eran corridos a balazos por circunstancias ajenas a la propia auditoría y de quienes no querían que se realizaran algunas obras en algunos municipios fronterizos de este estado", mencionó.