Aprueban poder elegir sobre regreso a aulas

Perla Martínez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Colegios y asociaciones de padres de familia calificaron como un buen inicio que el Estado haya permitido reabrir las clases presenciales en escuelas públicas y privadas, de preescolar a secundaria, a partir del 30 de agosto.En los planteles se deberá elegir entre modelo híbrido o sólo en línea, la asistencia será voluntaria y la permanencia máxima de los alumnos será de tres horas, además de que se tendrá que cumplir con los protocolos sanitarios."Yo tengo la confianza", señaló Hortensia Prieto, directora del San Roberto Institute Nord Anglia Education School, "en que a medida que vaya bajando el semáforo, los colegios, las escuelas, van a poder invitar a más niños".Elizabeth Huergo, directora del American Institute of Monterrey, consideró que las medidas anunciadas son un buen comienzo."Lo ideal hubiera sido que pudieran regresar a clases de manera híbrida", expresó, "nuestros alumnos en un horario normal de clases con sus entrenamientos de deportes, pero es un paso a la vez".La Unión Neoleonesa de Padres de Familia, que representa a escuelas privadas, informó que a partir de un sondeo realizado entre 10 mil 582 padres de familia de estas instituciones, el 55 por ciento respondió que desean regresar al modelo presencial o híbrido.Regina Garza, del colectivo AMENL, aplaudió la medida, pero con reservas."Nos han dicho tantas veces que sí y luego que no", indicó, "me siento contenta por este paso, pero no lo puedo festejar".La Asociación Estatal de Padres de Familia de Nuevo León, integrada por escuelas públicas, recibió la medida estatal de forma positiva, pero recomendó seguir bajo un modelo de educación a distancia."No arriesgues ni experimentes con tus hijos, sinceramente te comento que no hay condiciones para regresar a clases presenciales pronto", señaló Adriana Dávila, presidenta de la Asociación.En un comunicado, la asociación informó que recabó 428 mil 346 opiniones de padres de familia y el 65.5 por ciento contestó que preferían el modelo en línea.