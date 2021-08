Aprueban reforma a Ley de Participación Ciudadana

02 min 00 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 13:57 hrs.

La reforma a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México para permitir que alcaldías ejerzan los recursos de proyectos correspondientes al proceso vecinal, fue aprobada.Durante su sesión extraordinaria de hoy, el Congreso capitalino aprobó la iniciativa, con reservas de modificación presentadas por legisladores de Oposición.Los legisladores aprobaron realizar cambios en artículos transitorios de la Ley de Participación Ciudadana y de la Ley de Presupuesto, producto de una propuesta enviada por la Jefa de Gobierno, Claudia SheinbaumLa reserva propuesta por Federico Döring, diputado del PAN, fue aprobada.Según se señala, a más tardar el 5 de septiembre de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá publicar en la Gaceta Oficial, el porcentaje de avance de la celebración de las asambleas de información y selección, así como la constitución de los comités de ejecución y de vigilancia.El panista enfatizó en que es necesario garantizar que el dinero sea ejercido por las alcaldías, de manera excepcional, para infraestructura pública, equipamiento, servicios urbanos y en programas y acciones en desarrollo social.Destacó que se debe garantizar que los recursos sean ejercidos por las demarcaciones en caso de que no se pueda llevar a cabo algún proyecto ganador de 2020 o 2021.Döring señaló que no se debe permitir la entrega de un "cheque en blanco" con esos recursos para el Gobierno central, sino que el dinero sea en beneficio ciudadano.La discusión incluyó un cruce de acusaciones entre los legisladores Jorge Gaviño, del PRD y Martín Padilla de Morena.Gaviño acusó a Padilla de haber hecho un desastre con la Ley de Participación Ciudadana y tener responsabilidad en la caída de votantes."La verdad no peca, a veces incomoda, hicieron una descarte con la participación ciudadana", dijo el perredista, quien además ironizó sobre la suerte de Padilla por mantenerse en el recinto de Donceles a través de las Legislaturas."Lo que internamente Morena decida es de Morena", le respondió una legisladora morenista.Padilla respondió que es lamentable que cuando no se tiene qué decir, la mejor arma es el ataque.Organizaciones ciudadanas habían solicitado que no se aprobara la iniciativa, pues veían riesgos de aplicación discrecional por parte de las alcaldías.