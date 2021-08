Apuntan acciones estadounidenses a nuevos récord

02 min 30 seg

Grupo REFORMA

Notas Relacionadas Anota Nasdaq récord tras aprobación de FDA

Hora de publicación: 08:38 hrs.

Las acciones estadounidenses subían este martes, lo que sugiere que el S&P 500 y Nasdaq alcanzarían nuevos máximos históricos, mientras los inversionistas esperaban los datos del mercado de la vivienda.El S&P 500 avanzaba un 0.16 por ciento, a 4 mil 486 unidades. Un día antes, el índice de mercado amplio cerró en su segundo nivel más alto de la historia. Los contratos del promedio industrial Dow Jones subían también un 0.16 por ciento, a 35 mil 387 puntos, mientras que los del Nasdaq-100 sumaban 0.35 por ciento hasta los 14 mil 994 enteros.Las acciones han subido a medida que los inversionistas sopesan las sólidas ganancias corporativas y el repunte económico frente al aumento global en los casos de Covid-19, que está provocando nuevas restricciones en algunos mercados.Los administradores de dinero también están evaluando si la Reserva Federal puede desacelerar los planes para recortar sus políticas de dinero fácil debido a las señales de que el crecimiento económico puede estar desacelerándose.Los comentarios de los funcionarios de la Fed en el Simposio de Jackson Hole del banco central más adelante en la semana podrían ofrecer información sobre el ritmo al que el banco central reduciría las compras de bonos. El presidente Jerome Powell hablará virtualmente en el evento del viernes.El rendimiento del bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió hasta el 1.265 por ciento, desde el 1.254 por ciento del lunes.Se espera que los datos sobre las ventas de viviendas nuevas muestren un aumento en julio después de una caída inesperada en el mes anterior.En el extranjero, el Stoxx Europe 600 registró una caída del 0.2 por ciento.En Hong Kong, un fuerte repunte de las acciones del minorista en línea JD. Com Inc lideró un repunte más amplio en muchas acciones chinas de Internet que han sido golpeadas.Las acciones de JD subieron un 15 por ciento este martes después de que el gigante del comercio electrónico con sede en Beijing informara un aumento del 26 por ciento en los ingresos del segundo trimestre, a 39 mil 300 millones de dólares. Tencent, que posee una participación en JD, agregó un 8.8 por ciento, mientras que el índice Hang Seng más amplio subió un 2.5 por ciento. Alibaba Group Holding Ltd avanzó un 9.5 por ciento, poniendo fin a una racha de pérdidas de nueve días en Hong Kong.Los inversionistas se sintieron alentados por los resultados mejores de lo esperado de JD, pero "se necesitará mucho más para un repunte sostenido", dijo Ken Wong, administrador de cartera de Eastspring Investments en Hong Kong. "En este momento, no existe realmente un ancla para el mercado.Con información de The Wall Street Journal