Arma MLS su equipo de estrellas

Félix Zapata

Hora de publicación: 15:26 hrs.

Con los mexicanos Javier Hernández y Carlos Vela a la cabeza, la MLS anunció hoy a su equipo para el juego de las Estrellas que sostendrá ante la Liga MX, el 25 de agosto.El "Chicharito" y Vela son los únicos mexicanos que aparecieron en el listado de la Major League Soccer, que presume a varias figuras de talla mundial, así como varios ex Liga MX.El portugués Nani, del Orlando City; y el portero peruano Pedro Gallese engalanan la lista.Gustavo Bou, ex Xolos; Raúl Ruidiaz, ex Monarcas; Lucas Zelarayán; ex Tigres; también aparecen en el listado.Además de Gallese, en la portería estará Matt Turner, del New England Revolution.En la zaga estarán Julian Araujo, del LA Galaxy; Jesús Murillo del LAFC; Nouhou Tolo, Alex Roldán y Yeimar Gomez del Seattle Sounders; Miles Robinson del Atlanta FC; James Sands del New York City; Kai Wagner del Philadelphia Union; y Walker Zimmerman del Nashville FC.En media cancha estarán Eduard Atuesta, del LAFC; Carles Gil del New England;Damir Kreilach del Real Salt Lake; además de Joao Paulo y Cristian Roldán del Seattle; Emanuel Reynoso del Minnesota; y Lucas Zelarayán, del Columbus Crew.Junto a Hernández y Vela, estarán Bou y Tajon Buchanan, del New England, Cade Cowell del San José Earthquakes; Nani del Orlando City; Ricardo Pepi del Dallas FC; Diego Rossi del LAFC; Daniel Salloi, del Sporting Kansas City, y Ruidiaz.@FZapataCANCHA