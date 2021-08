Arman campamento por presos en Edomex

Señalan que la mayoría de los reclusos fueron detenidos de manera arbitraria, o fueron torturados para confesar delitos que no cometieron. Foto: Korín de la Cruz

01 min 00 seg

Montserrat Peñaloza

Hora de publicación: 13:30 hrs.

Familiares de reclusos en penales mexiquenses y que esperan obtener la liberación por medio de la Ley de Amnistía, en el Estado de México, armaron un campamento en la Plaza de los Mártires frente a Palacio de Gobierno.De acuerdo con los familiares que pertenecen a diversas organizaciones dentro del movimiento Haz Valer mi Libertad, la mayoría de los reclusos fueron detenidos de manera arbitraria, fueron torturados para confesar delitos que no cometieron o condenados sin las pruebas que acreditaran su culpabilidad.Señalan que la burocracia en el trámite y la poca agilidad en la resolución de las solicitudes para las liberaciones son una constante."Queremos libertad para todos los inocentes, que no sea una cosa solo de burocracia o que solo nos digan que no se puede dar, cuando fueron obligados a confesar", dijo uno de los familiares de las personas privadas de libertad.