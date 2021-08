Arman fiesta con Yatra

Karla Delgadillo

Hora de publicación: 12:56 hrs.

A unas semanas de terminar su exitosa gira por España, el artista colombiano Sebastián Yatra llegó a Monterrey para cautivar con sus temas a sus seguidores.Ni la intensa lluvia que se registró hasta minutos antes del concierto, ni el aumento de casos Covid-19 que se han registrado en el Estado, impidieron que sus fans acudieran el 29 de julio al Palco Tecate, ubicado en el Parque Fundidora.Alrededor de 3 mil 500 personas disfrutaron de unos 17 temas de diferentes géneros musicales, pasando por el pop, la balada, el reguetón, el rap y hasta la música disco, predominando la urbana en su setlist.Desde que comenzó, el cantante de 26 años se mostró agradecido por la oportunidad de cantar a su público en medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo actualmente.Inició al ritmo del tema "Boomshakalaka", donde una ovación por parte de los miles de asistentes no se hizo esperar. De ahí siguió con "Por Perro" y "Traicionera"."México, después de año y medio, buenas noches, México", expresó el cantautor colombiano, para después bajar el ritmo y sentarse frente al piano para ofrecer "Adiós" y "Vuelve". Ambas interpretaciones conmovieron a los presentes.Y por supuesto, puso a bailar a todos con "A partir de hoy, "TBT", "Ya no tiene novio" y "Runaway", dejando claro el porqué es uno de los referentes de la música a nivel mundial actualmente."¡Monterrey! ¿Cómo la están pasando esta noche? Yo les quiero confesar algo, la envidia que nosotros les tenemos a ustedes con la rumba que tienen. La fiesta está buena buena", mencionó.Dentro del set list estuvieron algunos de sus más grandes éxitos, como "Robarte un Beso", "Chica Ideal" y "No hay nadie más", las cuales dejó para la parte final de su espectáculo.Después de dos horas de show y de disfrutar de la energía del público, el cual no se cansó de cantar y bailar, cerró el concierto con su más reciente éxito "Pareja del Año".