Arranca PRI proceso de renovación de dirigencia

01 min 30 seg

Victoria Félix

Hora de publicación: 17:02 hrs.

El líder interino del PRI de Nuevo León, José Luis Garza Ochoa, se registró como único aspirante en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del partido tricolor, con el fin de ser ratificado en el cargo para el periodo del 2020-2024.Esto luego de que el ex dirigente Heriberto Treviño fuera electo como Diputado local y no pudiera continuar al frente del partido.El proceso fue cuestionado por militantes del partido debido a que el único aspirante era José Luis Garza Ochoa junto con Mayela Quiroga como compañera de fórmula y acusaron que se trató de una simulación para ratificarlo en el cargo.Garza llegó en punto de las 15:10 horas y estuvo acompañado por alcaldesas y ediles, así como diputados locales y federales electos del PRI.En su mensaje, Garza destacó que en las elecciones pasadas el PRI ganó nuevas posiciones en el Congreso local y federal y se comprometió a recuperar la confianza de los ciudadanos de cara a los próximos comicios."Seguimos con un compromiso que lo vamos a sellar con trabajo con responsabilidad con mucho entusiasmo, tenemos mucha claridad en lo que tiene que hacer el partido para seguir conquistando a espacios".Sobre las críticas al proceso opinó que es algo positivo que exista pluralidad de posturas al interior del partido.Hasta las 16:30 horas que se cerró el registro no acudió ningún otro aspirante.El miércoles 25 de agosto concluirá el proceso de selección del nuevo dirigente, que aún podrá ser sujeto a impugnación de los militantes.