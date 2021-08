Arranca San Pedro última fase de vacuna

San Pedro es el primer municipio metropolitano en iniciar la última fase de vacunación contra el Covid-19, con lo que mañana podría completar la vacunación de todos sus grupos de edad.En la campaña organizada por el Municipio y la Brigada Correcaminos, se buscará aplicar la primera dosis a un total de 13 mil personas de entre 18 y 29 años.De esta forma, durante el viernes San Pedro alcanzará la cobertura de toda su población con al menos una vacuna. Esto al considerar que los menores de 18 años todavía no están contemplados en los esquemas de vacunación contra el virus.Las vacunas que se aplicaron ayer, con un tiempo de espera máximo de 30 minutos y sin filas largas, fueron AstraZeneca.Los módulos abiertos para esta fase fueron el drive thru del Sector Valle Oriente y el Gimnasio San Pedro 400, en horarios de 8:00 a 16:00 horas, y poco después de las 18:00 horas reportaron la aplicación de 6 mil 260 vacunas.El módulo con mayor flujo fue el drive thru, donde también fueron atendidas personas en la modalidad peatonal."Fue súper rápido, y aunque me dolió no me sentí mal", dijo Ana Sofía luego de aplicarse su primera dosis.Para esta campaña de tres días, el Municipio habilitó un registro de citas en la página http://vacunate.sanpedro.gob.mx.La autoridad municipal informó que el universo de vacunación para este grupo de edad en total es de 13 mil 773 jóvenes.Esta población, por ejemplo, es menor a la del grupo millennial que concluyó su vacunación el lunes con 15 mil 640 personas.