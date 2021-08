Arriesga Toluca sistema aéreo

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Toluca puso en jaque al Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) con que el Gobierno pretende atender la demanda aérea en el Valle de México.El Aeropuerto Internacional de Toluca se quedó sin vuelos comerciales a sólo siete meses de arrancar operaciones Santa Lucía.Las últimas aerolíneas comerciales que operaban en Toluca, VivaAerobus y TAR Aerolíneas, suspendieron operaciones.El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) forma parte de la apuesta aérea del Gobierno federal para mover 140 millones de pasajeros de vuelos comerciales: el SAM.Con este Sistema, la Administración federal busca sustituir al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).A través del SAM se pretende operar, de manera simultánea, los aeropuertos internacionales de Toluca, Santa Lucía y de la Ciudad de México (AICM).El aeropuerto de Santa Lucía recibió ayer el título de concesión para la administración y operación, informó la SCT.Con la entrega del documento, se reconoce formalmente a la empresa concesionaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.Toluca tiene un potencial de 10 millones de pasajeros anuales, pero de enero a junio de 2021 sólo ha movilizado 70 mil."Toluca está abandonado, no hay vuelos comerciales y este Sistema está en riesgo si no se toman medidas legales que garanticen que se usarán los tres aeropuertos; sin esto, no se garantiza el éxito del SAM", dijo Rogelio Rodríguez, experto en temas aeronáuticos.El también ex director jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) expresó que aunque las aerolíneas regresen a Toluca, no está garantizado que se mantengan como ocurrió en el pasado, cuando dejaron este lugar para operar en el AICM.Además, la apuesta del Gobierno será garantizar operaciones de aerolíneas en este lugar, lo que relegará a Toluca, advirtió.Por esta razón, es necesario que el Gobierno federal reforme la Ley de Aviación Civil para obligar a las aerolíneas a operar vuelos con puntualidad y eficiencia en el AICM o de lo contrario serán sancionadas con operaciones en Toluca, recomendó.Hasta ahora no hay avances reales en el SAM, salvo por la construcción de Santa Lucía, dijo Demetrio Galíndez, investigador en aeropuertos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Zacatenco, del IPN."Nada más era el pretexto para justificar Santa Lucía, porque no han hecho nada del Sistema, no se ve que se haya echado a andar Toluca como se proyectó, está abandonado", comentó.Edmundo Barrera, profesor de Aeropuertos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle, consideró que la única alternativa es hacer atractivo el regreso de las aerolíneas al AIT con incentivos.El AIT ofrece descuento de 50 por ciento en la Tarifa de Uso Aeroportuario por seis meses para las líneas aéreas que operen por primera vez.Al respecto, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), encargado de la operación del SAM, dijo que la administración del AIT busca atraer aerolíneas comerciales, privadas y de carga, a sus instalaciones.Negó que el AIT sea un aeropuerto en desuso, pues ha fortalecido su vocación en el transporte de mercancías.