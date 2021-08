Asegura Sheinbaum acuerdo por gas LP

Selene Velasco

Hora de publicación: 13:33 hrs.

Después del paro del miércoles por la distribución y precios de gas LP, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró su mensaje de apoyar el límite de precios, pues dijo que la Zona Metropolitana registra los más altos.Lo único que se ha visto en la Ciudad tras la reforma energética es aumento, indicó.No era un problema de abasto general en el País o la Zona Metropolitana, aseguró la Mandataria."Afortunadamente se llegó a un acuerdo que fue muy importante; la decisión y el diálogo permitió que se den todas las facilidades para la distribución", dijo."La Policía de la Ciudad de México va a estar colaborando con las fuerzas federales para que esto pueda darse y no haya ninguna oposición a que las familias puedan beneficiarse del precio del gas LP", añadió.Sheinbaum pidió a ciudadanos que se reporten los precios a través de redes sociales."La distribución de gas LP tiene que asumir este precio. No puede ser que se esté de rehén de ningún distribuidor; el mandato es gobernar para todos y en particular para quien menos tiene"Y añadió que su Administración colaborará en todo lo que se necesite para distribuir el gas que es llamado del bienestar; comenzarán en zonas más pobres, agregó."El tema del precio nunca estuvo en la mesa, se aceptó el precio tope que puso el Gobierno de México" afirmó.Aseguró que hay suficiente margen entre lo que vende PEMEX y lo que se vende al consumidor final, por lo que se buscará que haya precios adecuados.