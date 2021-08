Aseguran que ya no existe Pegasus en este Gobierno

00 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 08:53 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno ya no existe relación con la empresa desarrolladora del malware espía Pegasus."En la actualidad no hay ya contratos con estás empresas, sí hay pues un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa, como otras Secretarías para llevar a cabo labores de inteligencia. No (con Pegasus), ya no existe relación con esta empresa, pero vamos a informar", comentó López Obrador en conferencia.Pegasus es un malware desarrollado por la empresa israelí NSO Group que es capaz de infectar los dispositivos móviles y extraer toda la información del usuario, así como el de activar el uso de la cámara, micrófono y geolocalización.El 19 de junio de 2017 se dio a conocer la primera denuncia de víctimas de espionaje por parte del Gobierno mexicano. Se trataba de 15 personas, entre periodistas, activistas e investigadores del sector salud.Pese a que el Presidente informó que su Gobierno ya no contrató este servicio de espionaje, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido una constancia de desinstalación del malware espía como se lo requirió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI) desde 2019.A finales de 2018 y principios de 2019, el INAI llevó a cabo un proceso de verificación ante la vulneración de datos personales de particulares y en su resolución ordenó a la FGR a que acreditara de manera formal que el sistema Pegasus hubiese sido desinstalado de todos sus equipos.Pese al tiempo transcurrido y ante solicitudes del Instituto sobre el estado que guarda la carpeta de investigación, la Fiscalía ha reiterado que el expediente aún se encuentra en su etapa de investigación.