Asesinan a Fiscal de Justicia Indígena en Chiapas

03 min 30 seg

Óscar Uscanga

Hora de publicación: 22:54 hrs.

Gregorio Pérez Gómez, Fiscal de Justicia Indígena de Chiapas, fue asesinado a balazos este martes en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).La FGE detalló que el ataque armado contra Pérez Gómez, encargado de las investigaciones sobre los últimos hechos violentos ocurridos en el Municipio de Pantelhó, fue aproximadamente a las 20:55 horas."Sobre la Prolongación Insurgentes, fue encontrado un vehículo de color gris obscuro tipo Gol con placas de circulación del Estado de Chiapas, con seis impactos de bala que hirieron al conductor, el cual perdió la vida en el lugar. La víctima fue identificada como el Fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez", explicó la institución ministerial."El Fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, estaba a cargo de las investigaciones de los hechos violentos suscitados en el Municipio de Pantelhó".En imágenes difundidas sobre el crimen, se registró que el vehículo particular del Fiscal recibió los seis impactos de bala en la ventana del piloto, justo en la avenida cercana al Ayuntamiento municipal.Se presume que los victimarios fueron dos sujetos que se le emparejaron en una motocicleta al vehículo, mientras el Fiscal esperaba el color verde del semáforo en la Avenida ubicada entre los negocios "Mercalto" y "Merposur", en la Colonia San Juan de los Lagos."La Fiscalía General del Estado manifiesta su repudio a este crimen y reprueba cualquier acto de violencia en contra de los funcionarios encargados de procurar justicia. Se reitera el firme compromiso de que no habrá impunidad tras la comisión de este reprobable hecho en el estado de Chiapas", añadió la FGE en su reporte.Habitantes de Pantelhó, Municipio ubicado en la región de Los Altos de Chiapas, han hecho público desde julio pasado su inconformidad por grupos armados que asediaban a la población para mantener el control político de la zona.A raíz de las denuncias, un grupo de autodefensas llamado 'El Machete' tomó el control del Municipio para presuntamente combatir con el apoyo de pobladores al grupo de 'Los Herrera', sicarios presuntamente ligados al PRD.Sin que la Guardia Nacional, el Ejército o las autoridades estatales lo impidieran, desde el pasado 27 de julio este grupo de civiles armados mantiene el control del Ayuntamiento y calles de Pantelhó, donde para ingresar se necesita el permiso de éstos.Apenas ayer, indígenas tsotsiles y tseltales eligieron a mano alzada a las autoridades locales que gobernarán hasta el próximo 1 de octubre, luego de que el Gobierno estatal y la Federación les concedió la exigencia a través de mesas de diálogo.En la ciudad, la Alcaldesa interina, Delia Flores (PRD), fue desaforada por el Congreso de Chiapas, y el Edil electo, también del PRD, Raquel Trujillo Morales, no podrá tomar protesta luego de la decisión de los pobladores indígenas.Este último crimen del Fiscal, se suma a la ola de violencia que se ha recrudecido en la entidad, donde a finales de julio se registraron la quema de dos patrullas por parte de presuntos sicarios que controlan el paso de drogas en el Municipio de Frontera Comalapa.En ese mismo Municipio, grupos armados se enfrentaron en la carretera federal 190, lo cual dejó un saldo de seis camionetas baleadas y otra quemada totalmente, así como más de 300 casquillos percutidos.Asimismo, el pasado 7 de julio un comando asesinó a cinco personas en la calle Rosario Sabinal, del Fraccionamiento La Gloria, algo que para los pobladores de Tuxtla Gutiérrez fue un hecho inédito por el grado de violencia antes no visto en la capital estatal.