Así ayudó México a periodistas de The NYT a salir de Kabul

Un grupo de periodistas de Afganistán que trabajan para The New York Times fueron ayudados a salir del país por el Gobierno de México, reveló el medio, y llegaron a la Ciudad de México la mañana de este miércoles.La operación se debió a la intervención del Canciller Marcelo Ebrard en medio del caos en la evacuación de Kabul por la toma de poder de los talibanes, narra el columnista Ben Smith en el diario estadounidense."Los funcionarios mexicanos, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, lograron vencer la burocracia de su sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha, Catar", señala Smith en el texto."Los documentos prometían que los afganos recibirían protección humanitaria temporal en México mientras exploraban opciones a futuro en Estados Unidos u otros países", agrega.De acuerdo con el medio, también se espera que periodistas de The Wall Street Journal sean ayudados por el Gobierno mexicano, que también extendió la oferta a The Washington Post."Recibí a reporteros y miembros del staff local de diversos medios que han solicitado visas humanitarias a México con motivo de los últimos sucesos en Kabul, Afganistán", escribió el Canciller por la mañana. "Llegaron con sus familias, 124 personas en total incluyendo menores de edad, luego de 20 horas de vuelo"En entrevista con el Times, Ebrard narró que el domingo un mensaje del periodista Azam Ahmed, quien fue jefe de la corresponsalía del New York Times en México y antes en Kabul, preguntándole si México podría recibir a refugiados de Afganistán.Ebrard respondió que no sería posible, según el Times, debido al proceso normal que requiere una situación así, pero luego llamó al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para explicarle la situación."Vimos esta solicitud no como política exterior entre México y Estados Unidos", dijo Ebrard al medio. "Más bien, es una toma de posición simple entre alguien que fue reportero en Kabul hace algunos años y yo, que estaba en la posición de tomar algunas decisiones"."Alrededor de las 6:30 p.m. Ebrard le escribió a Ahmed que estaba listo para brindar garantías -a un avión chárter o a otro gobierno- de que aceptaría a una lista de afganos"."Pero la situación cambió cuando los talibanes avanzaron hacia Kabul. El aeropuerto comercial cerró y hubo un periodo en el que solo despegaron vuelos militares estadounidenses. Catar, donde aterrizaron los jets de Estados Unidos, solo suele aceptar afganos si los funcionarios tienen garantías de que se dirigen a un tercer país".El Times no había dado detalles sobre el arrego para proteger la vida de los periodistas."Estamos profundamente agradecidos por la ayuda y generosidad del gobierno de México" dijo en un correo electrónico A.G. Sulzberger, editor y presidente de The New York Times, según la columna. "Su ayuda ha sido invaluable para poner a nuestros colegas afganos y sus familias fuera de peligro. Instamos a toda la comunidad internacional a seguir este ejemplo y a continuar trabajando en favor de los valientes periodistas afganos que aún están en riesgo".Además, el presidente del diario afirmó que este tema no afectará su cobertura sobre el País."Creo que esos periódicos tienen posturas diferentes sobre el Gobierno, muy críticas, y sospecho que esto no cambiará", dijo Ebrard al diario.