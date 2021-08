Atoran despegue de maquiladoras

Un coctel de eventos como el cierre temporal de las oficinas de la Secretaría de Economía, la escasez de insumos a nivel global y el bloqueo a las vías del ferrocarril en Michoacán, está impactando la operación de las empresas inscritas en el programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) de la Entidad.De acuerdo con Javier González Caballero, vicepresidente de Index Nuevo León, organismo que aglutina a las empresas, esos elementos les impiden crecer, invertir y contratar al ritmo que está requiriendo la industria.En el caso de la logística, apuntó, eventos como los bloqueos a las vías del ferrocarril vienen a complicar más el movimiento de insumos y mercancías, que ya de por sí está afectado con el rezago en entregas y la escasez de chips, resinas y cartones."Está el tema ferroviario y el tema portuario; en todos lados el tema de la logística en general es el principal (obstáculo)... es un dolor de cabeza".Describió que hace un año esos temas no eran trabas cuando salieron de la primera pausa de actividades por la pandemia, pero en diciembre del año pasado y a principios del 2021 se empezó a generar una reacción en cadena con la demora de productos."Ahorita los tiempos de entrega de los contenedores está casi al doble, no hablemos de los precios, que están ya llegando al triple de lo que estaban el año pasado; ahorita lo que marca la pauta de los planes de crecimiento de muchas empresas es el tener las materias primas disponibles."Es un tema al que se le tiene que seguir buscando solución y tiene que ver con que fluyan las mercancías, que haya estabilidad, porque todavía sigue habiendo muchos paros derivados por las olas del Covid que siguen enfrentando países asiáticos, más las demoras y retrasos que se vienen acumulando desde el año pasado".González Caballero insistió en que no están operando a la capacidad que está demandando el mercado.Esther Hernández, directora del Comité Fiscal Finanzas de Index Nuevo León, agregó que a lo anterior se suma el cierre temporal de la Secretaría de Economía (SE), en donde hay rezagos importantes en los trámites y reportes que tienen qué hacer.En rueda de prensa, los directivos de Index anunciaron que abordarán éstos y otros temas -como los fiscales, laborales, el entorno posCovid, la cadena de suministro y logística- en el Foro IMMEX 2021, del 25 al 27 de agosto, en el que esperan la participación de expertos y de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.González destacó la importancia de las IMMEX debido a su aportación a las exportaciones y a la calidad de empleos que generan.