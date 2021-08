Atraen 52 proyectos Sedeco de Proal

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En los tres años que Ernesto Sánchez Proal ha estado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno de Jalisco se atrajeron 52 proyectos de inversión a la entidad.Del 2019 a lo que va del año, se concretaron estos 52 proyectos de inversión para la entidad, que dejaron más de 168.1 millones de dólares y alrededor de 9 mil 592 empleos, entre los cuales destaca la llegada de centros de distribución (Cedis) de Mercado Libre, Amazon, Walmart y Fedex, de acuerdo con Sánchez Proal."Del 2018 al 2020, que es el último dato anual que tenemos, se incrementaron 128 por ciento las inversiones extranjeras, pasamos de un lugar 13 a un lugar 4", destacó en entrevista."Es un logro significativo porque la atracción de inversiones es uno de los elementos que inciden más rápido en desarrollo económico, porque entra dinero del exterior que se traduce no solamente en una derrama económica inicial (...) sino en una derrama de mediano plazo derivado del encadenamiento productivo".Dijo que para seguir con esta dinámica de atracción de inversiones en la pandemia se hicieron reuniones virtuales con Embajadas y organismos internacionales donde presentaron las ventajas económicas de Jalisco.El aún titular de la Sedeco destacó que se tuvo el liderazgo de Jalisco al crear sinergia con otros Estados y trabajar con la Alianza Federalista, al crear la plataforma Invest in México Facilitation Board, la cual presidió parte del primer año y que ya atrajo 5 mil 307 millones de dólares para cinco proyectos de inversión a este estado, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua.También hubo avances al colaborar con la Alianza Bajío-Occidente, con quienes se impulsa el encadenamiento productivo.Agregó que en su gestión se retomó el tren de carga Aguascalientes-Guadalajara, con avances en los estudios de prefactibilidad y planteamiento de alternativas de inversión público-privadas."Veo grandes oportunidades, por ejemplo con el crecimiento en la demanda de equipamiento médico nosotros ya tenemos la capacidad de fabricarlo, ya hay plantas dedicadas a eso, yo creo que es un reto como sector estratégico. El sector de farma (...), seguir apoyando el sector de filmaciones, seguir apoyando el automóvil eléctrico", indicó.A partir del 1 de septiembre, Diedra González quedará al frente de la Sedeco, en lugar de Sánchez Proal, quien comentó que desde un inicio había contemplado estar hasta tres años en el cargo y ahora se dedicará a sus empresas, aunque no descarta, a futuro, continuar trabajando con el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez.