Atropellan a ciclista y muere, en Av. Cuauhtémoc

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 12:24 hrs.

Un ciclista murió atropellado posiblemente por el operador de una ambulancia particular, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).La víctima de alrededor de 30 años circulaba por el cruce de Avenida Cuauhtémoc y la calle Doctor Márquez, en la Colonia Doctores, cuando habría sido embestido por la unidad médica.Elementos de la SSC llevaban a cabo recorridos de seguridad y vigilancia cuando los operadores del C3 informaron sobre una persona atropellada.Al llegar, los policías encontraron a un hombre inconsciente y a unos metros una bicicleta, por lo que pidieron los servicios de emergencia y acordonaron el lugar.Al ser revisado por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) dictaminaron que ya no tenía signos vitales por traumatismo craneoencefálico severo.Mientras que el posible responsable, el conductor de una ambulancia particular de terapia intensiva, fue detenido en el sitio y puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.El hecho ocurre a casi un mes de que un motociclista murió tras ser arrollado presuntamente por el conductor de una ambulancia del Ejército.