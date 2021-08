Aumenta brecha salarial entre hombres y mujeres

02 min 30 seg

Martha Martínez

Hora de publicación: 19:06 hrs.

Entre el primero y el segundo trimestre del año, la pobreza laboral en el País disminuyó 0.9 por ciento, pero la brecha salarial entre hombres y mujeres aumentó, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).La actualización del índice de pobreza laboral -personas cuyos ingresos laborales no les permiten adquirir la canasta básica- señala que a nivel nacional ésta pasó de 39.4 a 38.5 puntos porcentuales en dicho periodo, lo que equivale a una reducción de 0.9 por ciento.De acuerdo con el Coneval, entre los factores que explican esta disminución se encuentran el incremento trimestral de 2.9 por ciento del ingreso laboral real, el aumento de la masa salarial en un 3.1 por ciento y el aumento en el número de ocupados, el cual es de 4.9 por ciento."Se observa un aumento del ingreso laboral real per capita promedio del primer quintil entre el primer y segundo trimestre de 2021, es decir, en el 20 por ciento de la población de menores ingresos, al pasar de 92.69 a 118.78 pesos reales", señala.El Coneval indica que el ingreso mensual de los hombres ocupados en el segundo trimestre del año fue de 4 mil 755.36 pesos, en tanto que el de las mujeres fue de 3 mil 803.92 pesos.Lo anterior significa que la brecha salarial entre hombres y mujeres ascendió a más de 951 pesos, cifra superior a la registrada el trimestre pasado, que fue de poco más de 856 pesos."La brecha de los ingresos laborales entre hombres y mujeres en el segundo trimestre fue de $951.45, la cual es $94.91 mayor que la del primer trimestre 2021 ($856.54)".Respecto a los ocupados indígenas, el Consejo advierte que su ingreso laboral fue de 2 mil 256.05 pesos, es decir, la mitad de las percepciones de los residentes de municipios no indígenas."La brecha del ingreso entre ocupados residentes en municipios no indígenas y ocupados en municipios indígenas fue de $2 mil 329.31, es decir, disminuyó $118.45 respecto al primer trimestre 2021 ($2 mil 446.76)", agrega.El Coneval detalla que las tres entidades que registraron una disminución de la pobreza laboral fueron Hidalgo con 6.8 por ciento, Quintana Roo con 3.7 por ciento y Baja California con 3.5 por ciento.En contraste, las entidades en donde esta aumentó son Oaxaca con 5 por ciento, Guerrero con 3.6 por ciento y Nayarit con 2 por ciento.El organismo advierte que con respecto a 2020, la pobreza laboral muestra una diferencia de 2.9 por ciento, al pasar de 35.6 a 38.5 por ciento, lo que indica que aún no se alcanzan los niveles previos a la crisis sanitaria.