Aumentan filas y tiempos de espera en módulos

Imelda Robles, Juan Carlos Rodríguez y Leonardo González

Por segundo día, las filas para el macromódulo de vacunación instalado en la Explanada de los Héroes se extienden por toda la Macroplaza. #COVID19 pic.twitter.com/Eq2RSVTbc6 — EL NORTE (@elnorte) August 5, 2021

Aunque continuaron las largas filas, el segundo día de vacunación de personas de 50 a 59 años con AstraZeneca, en Monterrey, comenzó con más orden.Sin embargo, al pasar las horas, la afluencia de personas provocó un aumento en los tiempos de espera.En la Facultad de Medicina, desde antes de las 7:00 horas ya había filas de mas de un kilómetro.Nuevamente las calles Aguirre Pequeño y Carlos Canseco tienen una gran cantidad de personas.En algunos tramos se muestran seis filas haciendo zigzag.La fila, aunque larga, no ha dejado de moverse constantemente.Alrededor del Campus, las personas llevan más de tres horas formadas.Cecilia González, de 55 años, con diabetes y alta presión, contó que estuvo a punto de desmayarse."Se pasan... Horriblemente pesado, tantas horas. Fue muy mala organización, una exageración, ya casi se desmaya la gente. Yo me andaba desmayado nada más que me tocaron muy buenos compañeros a un lado y me fui a sentar casi una hora", contó Cecilia.Otros, como Román García, de 50 años, reclamó que ahora las autoridades no hayan habilitado el drive thru de la Arena Monterrey para la vacunación.Cuando Román se aplicó la primera dosis de AstraZeneca en ese drive thru, tardó minutos. Ahora lleva tres horas en una fila bajo el sol."Unos genios los que decidieron no poner el drive thru, unos genios. Es de las ciudades más grandes del País, ¿y nada más tres módulos para vacunar?", cuestionó."En el drive thru yo me tardé cinco minutos".A medida que ha pasado el día las filas de vacunación en la Explanada de los Héroes aumentó considerablemente y ciudadanos reportaron esperar hasta tres horas y media para lograr vacunarse.Bajo el sol, la mayoría armados con paraguas, gorras o hasta con la carpeta en la que llevan los documentos que comprueban su primera dosis, miles se están protegiendo del calor intenso que hace esta tarde."Llegamos a las 8:00, estuvo bien, estuvo buena la caminada lo que nunca había caminado en la Macroplaza lo hicimos ahora", platicó Patricia Gaitán Ruiz, de la Colonia Puerta del Sol, La Alianza."Ahorita ya vamos a comer, no estuvo tan mal, ya nos sentimos más seguras".En total, la fila en este punto es de alrededor de 1.6 kilómetros.En el Estadio Borregos la fila sobrepasó el kilómetro.En este punto, muchos llevaban sillas plegables y parasoles.