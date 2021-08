Aumentan robos en CDMX; bajan homicidios

Selene Velasco

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer qué delitos han disminuido y cuáles han aumentado durante el Informe de Incidencia Delictiva que abarca los años 2020 y lo que va del 2021.Este miércoles, las autoridades capitalinas realizan un evento protocolario para dar cifras de incidencia delictiva y brindar reconocimientos a policías destacados.Al comparar 2021 con datos de 2020, se observa que hay delitos en los que hubo incrementos y otros se mantuvieron similares.En cuanto a los incrementos, por ejemplo, se registró que el robo a pasajero a bordo de taxi pasó de un acumulado de 84 de enero a julio de 2020 a 141 en el mismo periodo de este año. También aumentaron el robo a pasajero a bordo del Metro, de 467 a 490; el robo a transeúnte en vía pública, de 5 mil 738 a 6 mil 223; y el robo a transportista, de 45 a 51.Otros se mantuvieron en cifras similares según las carpetas de investigación iniciadas en el mismo periodo del año pasado y al actual, como robo a cuentahabiente, de 209 a 203; robo a repartidor, de mil 336 a mil 311, robo a casa habitación sin violencia, de 2 mil 103 a mil 929 y robo a conductor/pasajero de vehículo, de mil 578 a mil 463.Las carpetas iniciadas por homicidio doloso pasaron de 761 a 600 entre enero y julio de 2020 y 2021; en el mismo lapso las lesiones por arma de fuego pasaron de 540 a 466 y el total de delitos de alto impacto, de 18 mil 162 a 16 mil 136.Funcionarios celebraron que al comparar datos de 2021 con los de 2019 hubo disminuciones de hasta 40 por ciento en algunos delitos.Sheinbaum dijo que ello no tiene que ver con la nueva situación de la Capital por el impacto del confinamiento por el Covid-19."Hay quien dice, pues fue la pandemia, pero no, porque hoy estamos en una condición prácticamente prepandemia y hemos disminuido los delitos en el mes de julio de una manera muy importante."La pregunta es: '¿por qué, a qué se debe este gran cambio?', esta gran tendencia hacia la disminución. Y yo digo, se debe a que tenemos estrategia", añadió.La Mandataria capitalina dijo que durante el primer semestre de 2019 hubo una tendencia a la alza, ya en su Gobierno, pero afirmó que después no ocurrió así.Durante el evento donde no se permitieron preguntas y evitaron referir números de cifras negras.Sheinbaum afirmó que se rompió el vínculo entre la parte alta del Gobierno y la delincuencia, aunque reconoció que existen actualmente actos de corrupción de servidores públicos.En tanto, dijo que se reanudarán comisiones de seguridad entre funcionarios y habitantes por colonias.