Aún hay 7 prófugos, faltan sentencias y familias reclaman

Al cumplirse hoy 10 años del ataque al Casino Royale, en el que murieron 52 personas en un fuego provocado por el crimen organizado, siete de los responsables siguen prófugos, tres han fallecido y hay 25 detenidos, pero sólo nueve de ellos han sido condenados.A su vez, los sobrevivientes y familiares de las víctimas aún lloran la tragedia y reclaman el abandono oficial, pues nunca se les reparó el daño ni se les informó de avances en las investigación."Nos dejaron solos", afirma Samara Pérez, quien como cliente sobrevivió al atentado, pero perdió a Brad Muraira, su único hijo, de 18 años."Nadie nos ha dado razón de nada", agregó, "nadie nos brindó la reparación del daño, que no te devuelve a tu familiar, pero ayuda a las viudas, a los huérfanos, a los padres ancianos."Nadie nos informó de detenidos y no nos permiten revisar expedientes".María Guadalupe Alonso Jara, quien perdió a su primo Juan Manuel Juárez Alonso, recuerda que el día de la tragedia nadie del Gobierno ni del casino se presentó en el funeral para dar una explicación.El mismo vacío sucedió en las otras capillas. Y así durante 10 años.Incluso, Raúl Rocha, dueño del Casino Royale, nunca fue procesado, pues la autoridad no encontró pruebas.Lorena Garza es hija de Lilia Elma Vela, cliente de 60 años que murió en aquel fuego sin precedentes.Ella se queja de lo mismo: cero atención de la autoridad desde el principio e indiferencia de la sociedad civil."Solidaridad es lo que pedimos, así hayan pasado 10 años", dice. "Era gente inocente, gente trabajadora cuyas familias se quedaron sin sustento, sin reparación de daño, sin nada."¿Cómo es posible, también, que no haya un memorial, un lugar dónde recordarlos, dónde decirles a las generaciones que vienen lo que pasó para que no se repita".María Guadalupe solloza de nuevo por Juan Manuel, por quien la empresa dio un "apoyo" de 20 mil pesos."¿Sabes qué se me viene a la mente?", agrega, "cómo fueron los momentos ahí adentro, cómo podrían haber sido para esa gente corriendo mientras se va la luz, se golpean, corren en la desesperación, la angustia hasta que llegó la muerte."Ha de haber sido un dolor tremendo, el dolor de tanta gente... ¿y quién se acuerda, quién hace eco? Nadie".