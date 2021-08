¿Auto nuevo? Tendrás que esperar meses...

02 min 30 seg

Moisés Ramírez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Además de caros -habiéndose encarecido en julio pasado a un ritmo récord de los últimos 22 años, de 9.4 por ciento anual, en promedio-, no hay suficientes autos nuevos en el País, al grado de que para estrenar ciertos modelos hay que esperar dos y hasta tres meses después de haber formalizado la compra.La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) señaló que los agencias están ahora operando con un nivel promedio de inventarios equivalente a un mes de ventas, cuando el mes pasado era de un mes y medio, y en el 2020 de tres meses.Por lo anterior, refirió Guillermo Rosales, director de la AMDA, el tiempo de entrega de algunas unidades subió a dos e incluso hasta tres meses, aunque no especificó marcas ni modelos.Aclaró que de algunos modelos sí hay suficientes existencias para entrega inmediata, aunque tampoco detalló cuáles.La escasez de unidades, explicó, deriva de la falta de chips (semiconductores) a nivel mundial, misma sigue afectando la producción de vehículos.También lo atribuyó a los problemas en servicios de logística en envíos por contenedores que se está presentando en todo el mundo.Detalló que los problemas logísticos están impactando en dos sentidos: por un lado a la exportación de autopartes a plantas armadoras y, por el otro, a la importación de unidades."La insuficiencia de semiconductores y las complicaciones de logística están haciendo que haya pocos inventarios y que se retrase la entrega de vehículos. La expectativa es que esto (la falta de chips) se pueda ir normalizando hasta el segundo trimestre del 2022."Las armadoras están sobre la marcha tomando decisiones de producción conforme a la disposición de insumos que tienen. Les pedimos a los clientes que nos entiendan que la complicación de estas circunstancias es algo que escapa a la capacidad de nuestra industria".En un sondeo realizado por EL NORTE, en algunas agencias de autos en Monterrey, vendedores de autos nuevos confirmaron que no tenían inventarios suficientes para todos los modelos.Otros indicaron que desde hace tres meses iniciaron ventas sobre pedido con promesa de entrega que puede llevar un mes o más."Estamos entregando de manera inmediata cuando tenemos vehículos, que ahorita son pocos, o cuando se cancela alguna compra, pero por lo general todas las compras ya son sobre pedido", expuso un vendedor."Todo es por la falta de chips".