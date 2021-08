Avala Colombia tercera dosis de vacuna para inmunosuprimidos

Hora de publicación: 14:58 hrs.

Las autoridades sanitarias de Colombia autorizaron el viernes la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 para pacientes inmunosuprimidos, mientras descartaron por el momento abrir el refuerzo para toda la población.El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró en una declaración oficial que tomaron la decisión basados en información científica verificada sobre la aplicación de una dosis adicional para personas con diferentes condiciones que conducen a la inmunosupresión como los trasplantes de corazón, riñón, páncreas, pulmón, intestino o hígado, y quienes padecen de leucemia o síndromes mielodisplásicos.En Colombia se han aplicado 32.7 millones de dosis, de las cuales 14 millones corresponden a esquemas de vacunación completos ya sea con las monodosis de Johnson & Johnson o las segundas dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac.El país abrió recientemente la vacunación para la población entre 15 y 19 años, por lo cual solo le resta el grupo entre los 12 y 14 años libre de comorbilidades."Colombia es un país donde tenemos las dosis necesarias para el plan (de vacunación), pero no tenemos dosis en exceso, no compramos dosis más allá de las que necesitábamos, como sí sucede en otros países", agregó Ruiz.El Presidente Iván Duque explicó el jueves a la prensa que seguirán las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual aclaró el miércoles que todavía no hay estudios científicos que sustenten la necesidad de una tercera dosis y por tanto se debería priorizar la vacunación en países rezagados.Sin embargo, Duque aclaró que el país busca tener "las ventanas abiertas de adquisición" de vacunas con las farmacéuticas en caso de que se requiera una tercera dosis en el futuro.Estados Unidos aprobó el miércoles una tercera dosis contra Covid-19 a partir del 20 de septiembre, mientras que países sudamericanos como Chile y Uruguay comenzaron recientemente a vacunar a su población con una tercera inmunización.